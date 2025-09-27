Türkiye’nin kadın girişimcileri ödüllendirilecek

Ekonomist Dergisi, Garanti BBVA ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle düzenlenen “Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması”na başvurular devam ediyor. Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması, 19 yıldır kadınların ekonomik hayattaki varlığını güçlendirmeyi, başarı hikâyelerini görünür kılmayı ve kadınlara ilham olmayı amaçlıyor. Bu yıl yarışmada beş ayrı kategoride toplam 3 milyon TL ödül kadın girişimcilere sunulacak.

Ekonomist’in 28 Eylül - 11 Ekim 2025 tarihli sayısından

Yarışma, sadece bir ödül organizasyonu değil aynı zamanda kadın girişimciler için ulusal çapta görünürlük ve ilham platformu da olmayı sürdürüyor. Yeni dönemin yarışması için başvurular, 15 Kasım tarihine kadar www.garantibbvakadingirisimci.com üzerinden yapılabilir.

225 MİLYAR TL’LİK FİNANSMAN

Kadın girişimciliğinin Garanti BBVA için yaklaşık 20 yıldır köklenen, topluma katkı çerçevesinden olduğu kadar ulusal kalkınma perspektifinden de ele aldıkları bir konu olduğunu söyleyen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, kadınlara finansman, cesaretlendirme, eğitim ve yeni pazarlara açılma olmak üzere dört temel başlıkta bütünsel bir destek sunduklarını ifade etti. Son beş yılda kadın girişimcilere 225 milyar TL’lik finansman sağladıklarını belirten Kaya, 6 bin kadının mezun olduğu Kadın Girişimci Akademisi’ni hayata geçirdiklerini ve ‘Ticaretin Kadınları’ platformu ile yeni pazarlara açılma konusunda onlara yeni ufuklar açtıklarını vurguladı. Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nın bu vizyonun en görünür ve en güçlü araçlarından biri olduğunu bildiren Kaya, sözlerine şöyle devam etti: “Her yıl binlerce kadının kendi potansiyelini fark etmesine katkı sağlayan yarışmamız, ‘ben de yapabilirim’ diyen girişimcilerin yolculuğuna güç katıyor. Bu yıl da potansiyeline, fikrine, yarattığı farka inanan ve hikâyesini daha fazla kişiye ulaştırmak isteyen tüm kadın girişimcileri yarışmamıza başvurmaya davet ediyoruz.”

50 BİN KADIN BAŞVURDU

KAGİDER’in kadın girişimcilerin potansiyellerini ortaya çıkaracak, onları destekleyecek ve cesaretlendirecek her çalışmanın en güçlü savunucusu olduğunu söyleyen KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu da “Kadın girişimciliğini yaygınlaştırmak, kadınların yenilikçi fikirlerini hayata geçirmelerini sağlamak ve başarılarını daha geniş kitlelere ulaştırmak hepimizin ortak hedefi. Tüm kadın girişimcilerimizi, bu fırsatı değerlendirerek kendi hikâyelerini paylaşmaya ve başkalarına ilham olmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz ise “Garanti BBVA ve KAGİDER’le birlikte 19 yıldır Türkiye kadın girişimcilik ekosistemini destekliyoruz. Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’na bugüne kadar başvurusu sayısı neredeyse 50 bine ulaştı. Bu da ne kadar değerli bir iş yaptığımızı gösteriyor. Kadın girişimcileri yarışmamıza davet ediyoruz. Başarı hikayeleri yeni girişimcileri ilham olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Hangi kategoride ne kadar ödül verilecek?

Yarışma kapsamında bu yıl da fark yaratan kadın kuruculu girişimlere toplam 3 milyon TL değerinde ödül verilecek. Türkiye’nin Kadın Girişimcisi kategorisini kazanan girişimciye 1 milyon TL, Türkiye’nin Teknolojide Gelecek Vadeden Kadın Girişimcisi, Yöresinde Sürdürülebilir Fark Yaratan Kadın Girişimcisi, Kadın Sosyal Etki Girişimcisi ve Kadın Kooperatifi kategorilerinin her birinde ise 500’er bin TL ödül takdim edilecek. Kazananlara ayrıca bir yıl boyunca KAGİDER üyeliği, Ekonomist, Capital ve Elele dergilerine abonelik gibi destekler de sağlanacak.