ÖTV indirimli otomobil markaları ve indirim hesaplama yöntemleri, en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 2025 yılı itibarıyla, bazı vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranında artış yapıldı. Bu çerçevede, engelli ve malul vatandaşların araç alımında uygulanan istisna limiti yükseltildi. Engelli araçlarına uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti için belirlenen yerlilik koşulu ve bu kapsamda satın alınan araçların mülkiyet süresiyle ilgili ayrıntılar netleşti. Peki, engelli araç ÖTV limiti ne kadar, ÖTV'siz engelli araçların modelleri neler ve engelli araç ÖTV indirimi nasıl hesaplanıyor? İşte tüm ayrıntılar:

2 2025 ÖTV Muafiyeti: Elde Tutma Süresinde Değişiklik Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı yeni tebliğ, engelli vatandaşların ÖTV muafiyetli araç alımında önemli değişiklikler içeriyor. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren bu tebliğ ile daha önce açıklanan Cumhurbaşkanı Kararı'nın uygulama detayları netleştirildi. Yeni düzenlemeye göre, ÖTV istisnasından yararlanan engelli vatandaşlara satılan araçların yerlilik oranı %40'a yükseltildi. Ayrıca, bu şekilde alınan araçların elde tutma süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı. ÖTV muafiyetinden yararlanma hakkınız olup olmadığını Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesindeki "İnternet Vergi Dairesi-Sorgulamalar-Engellilik İstisnası Bilgileri" bölümünden sorgulayabilirsiniz.

3 2025'te ÖTV'siz Engelli Araç Limiti Ne Kadar? 2025 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranıyla birlikte, engelli vatandaşların araç alımında uygulanan üst limit de kesinleşti. 2024'te 1 milyon 561 bin 255 TL olan ÖTV muafiyetli üst limit, Ocak 2025 itibarıyla %43,93'lük bir artışla 2 milyon 247 bin 114 TL olarak uygulanacak.

2025 ÖTV İndirimi Şartları ve Engelli Araç Satış Koşulları Son yıllarda artan ÖTV'siz engelli araç satışlarına yönelik yeni önlemler alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) Tebliği'ne göre, ÖTV Uygulama Genel Tebliği'nde değişiklik yapıldı. Tebliğde, ÖTV Kanunu'nun 7. maddesi gereğince, engelli vatandaşlar için kayıt ve tescile tabi yerli katkı oranı %20'den %40'a çıkarıldı. Yerli katkı oranının tespitinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın güncel motorlu araçlar yerli katkı oranı beyanları esas alınacak. %40'ın altında yerli katkı oranı beyan eden motorlu araç ticareti yapanlardan, vergi, ceza ve gecikme faizi tahsil edilecek. Engelli vatandaşların sorumlu olduğu durumlar ise bu kapsamın dışında tutulacak.