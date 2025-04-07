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  • 2025'te ÖTV İndirimli Araçlar: Engelliler İçin Yeni Düzenlemeler ve Fiyat Listesi | ÖTV İNDİRİMLİ ARAÇ LİSTESİ

2025'te ÖTV İndirimli Araçlar: Engelliler İçin Yeni Düzenlemeler ve Fiyat Listesi | ÖTV İNDİRİMLİ ARAÇ LİSTESİ

Engelli vatandaşların ÖTV muafiyetiyle araç alımına ilişkin yeni düzenlemeler 2025 itibarıyla hayata geçiriliyor. Bu kapsamda, ÖTV indirimli araç modelleri, markaları ve fiyat listesi yoğun ilgi görüyor. Ayrıca, engelli ÖTV indirimi hesaplama yöntemi de merak edilen konular arasında yer alıyor. İndirim miktarı, bireyin engel derecesine göre, aracın vergiler dahil satış fiyatı üzerinden belirleniyor.

07 Nisan 2025 | 14:20
Son Güncellenme: 07 Nisan 2025 | 14:37
2025'te ÖTV İndirimli Araçlar: Engelliler İçin Yeni Düzenlemeler ve Fiyat Listesi | ÖTV İNDİRİMLİ ARAÇ LİSTESİ

 

 

 

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ÖTV indirimli otomobil markaları ve indirim hesaplama yöntemleri, en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 2025 yılı itibarıyla, bazı vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranında artış yapıldı. Bu çerçevede, engelli ve malul vatandaşların araç alımında uygulanan istisna limiti yükseltildi. Engelli araçlarına uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti için belirlenen yerlilik koşulu ve bu kapsamda satın alınan araçların mülkiyet süresiyle ilgili ayrıntılar netleşti. Peki, engelli araç ÖTV limiti ne kadar, ÖTV'siz engelli araçların modelleri neler ve engelli araç ÖTV indirimi nasıl hesaplanıyor? İşte tüm ayrıntılar:

2 2025 ÖTV Muafiyeti: Elde Tutma Süresinde Değişiklik

2025 ÖTV Muafiyeti: Elde Tutma Süresinde Değişiklik Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı yeni tebliğ, engelli vatandaşların ÖTV muafiyetli araç alımında önemli değişiklikler içeriyor. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren bu tebliğ ile daha önce açıklanan Cumhurbaşkanı Kararı'nın uygulama detayları netleştirildi. Yeni düzenlemeye göre, ÖTV istisnasından yararlanan engelli vatandaşlara satılan araçların yerlilik oranı %40'a yükseltildi. Ayrıca, bu şekilde alınan araçların elde tutma süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı. ÖTV muafiyetinden yararlanma hakkınız olup olmadığını Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesindeki "İnternet Vergi Dairesi-Sorgulamalar-Engellilik İstisnası Bilgileri" bölümünden sorgulayabilirsiniz.

3 2025'te ÖTV'siz Engelli Araç Limiti Ne Kadar?

2025'te ÖTV'siz Engelli Araç Limiti Ne Kadar? 2025 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranıyla birlikte, engelli vatandaşların araç alımında uygulanan üst limit de kesinleşti. 2024'te 1 milyon 561 bin 255 TL olan ÖTV muafiyetli üst limit, Ocak 2025 itibarıyla %43,93'lük bir artışla 2 milyon 247 bin 114 TL olarak uygulanacak.
2025 ÖTV İndirimi Şartları ve Engelli Araç Satış Koşulları Son yıllarda artan ÖTV'siz engelli araç satışlarına yönelik yeni önlemler alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) Tebliği'ne göre, ÖTV Uygulama Genel Tebliği'nde değişiklik yapıldı. Tebliğde, ÖTV Kanunu'nun 7. maddesi gereğince, engelli vatandaşlar için kayıt ve tescile tabi yerli katkı oranı %20'den %40'a çıkarıldı. Yerli katkı oranının tespitinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın güncel motorlu araçlar yerli katkı oranı beyanları esas alınacak. %40'ın altında yerli katkı oranı beyan eden motorlu araç ticareti yapanlardan, vergi, ceza ve gecikme faizi tahsil edilecek. Engelli vatandaşların sorumlu olduğu durumlar ise bu kapsamın dışında tutulacak.

5 2025 ÖTV İNDİRİMLİ ARAÇ LİSTESİ

2025 ÖTV İNDİRİMLİ ARAÇ LİSTESİ Fiat: Egea Sedan ve Cross modelleri Renault: Clio, Duster, Megane modelleri Dacia: Duster modeli Hyundai: i10, i20, Bayon modelleri Toyota: Corolla, C-HR modelleri Diğer Markalar: Kia, Citroen, Peugeot, Opel, Skoda, Seat, Volkswagen, Ford, Nissan, Honda, Suzuki, MG, SsangYong ve DFSK gibi markaların belirli modelleri de ÖTV muafiyeti kapsamında yer almaktadır. Önemli Ek Bilgiler: ÖTV muafiyetli araç alımında, 2025 yılı için belirlenen üst limit 2.247.114 TL'dir. ÖTV muafiyetinden yararlanılacak araçlarda en az %40 yerli üretim şartı aranmaktadır. ÖTV muafiyeti ile alınan bir aracı 10 yıl boyunca satmak veya devretmek mümkün değildir. %90 ve üzeri engel oranına sahip bireyler, ÖTV'siz araç satın alabilirler. %90 altı engelliler ise, “hareket ettirici özel tertibat” şartıyla muafiyetten yararlanabilir.
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Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket
Borsada dün temettü açıklayan 7 şirket
Trump'a göre piyasalar patlayacak, borsa patlayacak
Borsada 3 hissede tedbir kararı (3 Nisan)
Koç Holding'de temettü rakamı kesinleşti
Galata Wind Enerji'de temettü rakamı değişti
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