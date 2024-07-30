Chery TIGGO 7 Pro Max Türkiye’de: Özellikleri ne?

Chery'den yapılan açıklamada TIGGO 7 Pro Max ile ilgili şu bilgiler paylaşılıyor.



1 TIGGO 7 PRO MAX Chery, açıklamasında C-SUV modeli TIGGO 7 Pro Max'ın en güncel Euro 6 emisyon standartlarını karşıladığını söylüyor. Açılamaya göre model Sürüş yardımcıları açısından, Gelişmiş Sürüş Destek Sistemi (ADAS) ile donatılıyor.

2 TIGGO 7 PRO MAX Açıklamaya göre TIGGO 7 Pro Max'de ön cepheye entegre ön ızgarasıyla ve ayrıca yatay tasarımlı entegre arka aydınlatma grubuyla güçlü bir görsel etki hedeflenmiş. Model Geniş ve çerçevesiz panoramik açılır cam tavana sahip.

3 GÖVDE GENİŞLİĞİ 1862 mm ile artırılmış gövde genişliği ve 4513 mm uzunluğu ile TIGGO 7 Pro Max geniş bir iç hacim vadediyor. Açıklamada "N95 tipi filtresiyle Hava Kalitesi Sistemi (AQS) sayesinde klima her zaman kabinde sağlıklı ve temiz hava olmasını sağlıyor. Klima filtresi mevcut PM2,5 seviyesinden yükseltilerek 0,3µm çapındaki partiküller için yüzde 95 filtrasyon verimliliği sağlandı. Bu, yolculara sağlıklı ve ferah bir nefes alma ortamı yaratıyor" deniliyor.

4 İÇ TASARIM Modelde NVH sessiz kabin tasarımı, ergonomik olarak tasarlanmış CNSL tipi elektrikli koltuklar bulunuyor. Otomatik Çift Bölgeli Klima Sistemi, sürücünün ve ön yolcunun bireysel tercihlere göre kendi bölgelerinde farklı sıcaklıklar ve hava akışı ayarlamasını sağlıyor. Arka koltuklar katlandığında düz bir zemin oluşurken böylece maksimum 1500 litreye kadar bir hacim oluşuyor. Elektrikli bagaj işlevi da var.