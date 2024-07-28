Yeni Chery OMODA 5 PRO Türkiye’de: Yenilikler ne?

Chery, yeni OMODA 5 PRO modelini Türkiye’deki kullanıcılara sundu. Markadan yapılan açıklamada yer alan notlar şöyle:



1 Tasarım teması Marka yaptığı açıklamada yeni versiyonun tasarım olarak, "Hareket Halinde Sanat" temasını korurken, küçük bir kuyruk ve tek renkli bir spoyler eklemesi ile daha stabil ve konforlu bir sürüş vadettiğini söylüyor.

2 Donanım yükseltmesiyle geliyor Açıklamaya göre Chery’nin şık crossover modeli SUV OMODA 5 PRO bir donanım yükseltmesiyle kullanıcıların karşısına çıkıyor.

3 Yenilikler Modelde, kabinde kapı panellerindeki geniş alanlarında yumuşak malzemeler kullanıldı.

4 Yeni Chery OMODA 5 PRO Akıllı kontrol açısından, yeni OMODA 5 PRO’da mevcut donanımlardaki çift ekranından farklı olarak Qualcomm Snapdragon SA8155P çipiyle donatılan daha büyük ve kullanışlı ekran yükseltmesi yer alıyor.