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Hyundai i20 değişiyor: Yeni nesil ilk kez görüntülendi

Yeni Hyundai i20 kamuflajsız halde görüntülendi. Daha keskin tasarım, crossover benzeri detaylar, güncellenen iç mekân ve motor seçenekleriyle model 2027’de satışa çıkacak.

Harika Pelin Şengül
Harika Pelin Şengül
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Hyundai i20 değişiyor: Yeni nesil ilk kez görüntülendi

Hyundai, yeni nesil i20 üzerinde çalışmayı sürdürüyor. Model bu kez test sırasında kamuflajsız şekilde görüntülendi. Ortaya çıkan detaylar, aracın tasarımında ciddi bir değişim olduğunu gösteriyor.

1 Tasarım çizgisi değişiyor

Tasarım çizgisi değişiyor

2027 model yılı için hazırlanan yeni i20, İskandinavya’da kış testlerinden geçiyor. Sızan görüntüler, markanın daha önce paylaştığı ipuçlarıyla uyumlu bir tasarım ortaya koyuyor.

 

Yeni i20, daha keskin ve köşeli hatlarla geliyor. Ön bölümde Y formunu andıran yatay LED gündüz farları öne çıkıyor. Yan profilde yeni jant tasarımı ve daha belirgin bir C sütunu dikkat çekiyor.

 

Modelin genel duruşu hatchback çizgisinden uzaklaşıp crossover tarzına yaklaşıyor. Gövde çevresinde kullanılan siyah plastik kaplamalar ve yeniden tasarlanan arka tampon bu etkiyi güçlendiriyor. Güney Amerika pazarı için hazırlanan versiyonun daha yüksek yapıda olacağı, diğer pazarlarda ise farklı gövde seçeneklerinin sunulabileceği belirtiliyor.

 

4 İç mekânda dijitalleşme artıyor

İç mekânda dijitalleşme artıyor

Yeni i20’nin iç kabininde daha büyük bir değişim bekleniyor. Gösterge paneli ile multimedya ekranının tek çerçevede birleştiği geniş bir dijital ekran sistemi öne çıkacak.

Buna ek olarak daha kaliteli malzeme kullanımı, geliştirilmiş izolasyon ve Hyundai’nin sürüş destek sistemleri de modelde yer alacak.

 

5 Motor tarafında geçiş dengesi

Motor tarafında geçiş dengesi

Hyundai, bu modelde tamamen elektrikliye geçiş yerine içten yanmalı motorları da korumayı planlıyor.

 

Turbo beslemeli üç silindirli motorlar ve 48V hafif hibrit sistemlerin birçok pazarda sunulması bekleniyor. Bazı bölgelerde ise 1.0 litrelik atmosferik motor ve 1.0 T-GDi seçenekleri devam edecek.

7 Takvim netleşiyor

Takvim netleşiyor

Yeni nesil Hyundai i20’nin tanıtımının 2026’nın ikinci yarısında yapılması planlanıyor. Satışların ise 2027 model yılıyla birlikte başlaması bekleniyor.
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