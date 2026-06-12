Hyundai i20 değişiyor: Yeni nesil ilk kez görüntülendi

Yeni i20’nin iç kabininde daha büyük bir değişim bekleniyor. Gösterge paneli ile multimedya ekranının tek çerçevede birleştiği geniş bir dijital ekran sistemi öne çıkacak.

Buna ek olarak daha kaliteli malzeme kullanımı, geliştirilmiş izolasyon ve Hyundai’nin sürüş destek sistemleri de modelde yer alacak.