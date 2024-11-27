Mercedes'in en ekonomik kompakt SUV modeli EQA nasıl bir araç? İncelemede
Mercedes'in en ekonomik kompakt SUV modeli EQA nasıl bir araç? İncelemede
Otomobil editörü Murat Öksüz'ün yanında Mercedes EQA 250+ AMG var. İşte yorumları:
27 Kasım 2024 | 22:53
Son Güncellenme: 27 Kasım 2024 | 22:57
Mercedes'in en ekonomik kompakt SUV modeli EQA 250+ AMG nasıl bir araç? Murat Öksüz'ün yorumları şöyle:
1 EN EKONOMİK MODELİ
Bu hafta yanımızda Mercedes'in Kompakt SUV sınıfında bulunan en ekonomik modeli EQA var. İlk olarak 2021 yılında çıkan ve bu yıl makyaj gören bu aracın tam adı ise Mercedes EQA 250+ AMG Mercedes-EQ ailesinin EQA modeline uyguladığı makyaj sayesinde aracın görünümlerinde ve iç mekanında bazı detay yenilikleri yapıldı.
2 TASARIM
Yeni eklenen yıldız desenli parlak siyah ön panel dikkat çekiyor. Far ile stop lambasının iç aydınlatma yapısı yenilenen EQA'nin tamponlarında da küçük değişimler yapıldı. Artık daha dikkat çekici bir ön görünüme kavuşmuş. Ön far yine bir çizgi gibi uzanarak birleşiyor. Aynı birleşmeyi arka farlarda da görebiliyoruz.
3 BOYUTLAR
Kompakt SUV yuvarlak hatlara sahip ve yumuşaklık arka görünüme kadar böyle gidiyor. Arka bagaj kapağı ile birlikte daha sert bir görünüme sahip aslında. Bu sert görünümün sebebi ise bagaj kapağının tam altındaki düz bölge. Yuvarlak yıldıza bastığımızda ise bagaj kapağı otomatik olarak açılıyor. 340 litrelik bir bagaj bizi karşılıyor. Aracın ağırlığı 1970 kg. Uzunluğu 4463 mm, genişliği 1834 mm yüksekliği ise 1608 mm.
4 İÇ MEKAN
İç mekanda yeni tasarımlı üç kollu direksiyon simidi dikkat çekerken 10,25 inçlik multimedya ekranının yazılımı güncellendi. Orta konsolda bulunan menü seçici parça ise artık yok ve sesli arama özelliği de güçlendirildi. EQA Burmester marka ses sistemi alternatifi yer alıyor. İç tasarımda klasik mercedes konforu ve kalitesi göz dolduruyor.
5 MOTOR
190 beygirgüç üreten 140 kwh’lik motor tek bir elektrik motoruna sahip EQA 250+ 385 newtonmetrede tork üretiyor. Önden çekişlik bu otomobil 0-100 aralığını 8,6 saniyede tamamlarken, maksimum 160 km hıza çıkabiliyor.
6 BATARYA VE ŞARJ
Tabii elektrikli otomobillerde merak edilen en önemli detaylar batarya ve şarj konuları. Şimdi 70.5 kilovat saatlik batarya, DC 100 kw hızlı şarj ile yüzden 10’dan - yüzde 80’e 32 dakikada çıkıyor. Tam doldurmak için 50 dakika kadar bir süreniz var. 11 km’lik AC şarj ile 7 saat 15 dakikada %100 doluluğa ulaşabiliyorsunuz. 100 km’de ortalama 15.3 kah elektrik tüketiyoruz. Uygun ve sakin bir kullanımla 506 km menzile ulaşabilirsiniz.