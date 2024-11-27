Mercedes'in en ekonomik kompakt SUV modeli EQA nasıl bir araç? İncelemede

Mercedes'in en ekonomik kompakt SUV modeli EQA 250+ AMG nasıl bir araç? Murat Öksüz'ün yorumları şöyle:



1 EN EKONOMİK MODELİ Bu hafta yanımızda Mercedes'in Kompakt SUV sınıfında bulunan en ekonomik modeli EQA var. İlk olarak 2021 yılında çıkan ve bu yıl makyaj gören bu aracın tam adı ise Mercedes EQA 250+ AMG Mercedes-EQ ailesinin EQA modeline uyguladığı makyaj sayesinde aracın görünümlerinde ve iç mekanında bazı detay yenilikleri yapıldı.

2 TASARIM Yeni eklenen yıldız desenli parlak siyah ön panel dikkat çekiyor. Far ile stop lambasının iç aydınlatma yapısı yenilenen EQA'nin tamponlarında da küçük değişimler yapıldı. Artık daha dikkat çekici bir ön görünüme kavuşmuş. Ön far yine bir çizgi gibi uzanarak birleşiyor. Aynı birleşmeyi arka farlarda da görebiliyoruz.

3 BOYUTLAR Kompakt SUV yuvarlak hatlara sahip ve yumuşaklık arka görünüme kadar böyle gidiyor. Arka bagaj kapağı ile birlikte daha sert bir görünüme sahip aslında. Bu sert görünümün sebebi ise bagaj kapağının tam altındaki düz bölge. Yuvarlak yıldıza bastığımızda ise bagaj kapağı otomatik olarak açılıyor. 340 litrelik bir bagaj bizi karşılıyor. Aracın ağırlığı 1970 kg. Uzunluğu 4463 mm, genişliği 1834 mm yüksekliği ise 1608 mm.

4 İÇ MEKAN İç mekanda yeni tasarımlı üç kollu direksiyon simidi dikkat çekerken 10,25 inçlik multimedya ekranının yazılımı güncellendi. Orta konsolda bulunan menü seçici parça ise artık yok ve sesli arama özelliği de güçlendirildi. EQA Burmester marka ses sistemi alternatifi yer alıyor. İç tasarımda klasik mercedes konforu ve kalitesi göz dolduruyor.

5 MOTOR 190 beygirgüç üreten 140 kwh’lik motor tek bir elektrik motoruna sahip EQA 250+ 385 newtonmetrede tork üretiyor. Önden çekişlik bu otomobil 0-100 aralığını 8,6 saniyede tamamlarken, maksimum 160 km hıza çıkabiliyor.