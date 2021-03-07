Opel, mart ayına özel finansman seçenekleri, farklı meslek gruplarına tanıdığı ek avantajlar ve 6 ay ödeme erteleme seçeneği sunan satın alma koşulları açıkladı.

Opel’den yapılan açıklamaya göre, Alman üretici, ÖTV muafiyeti bulunan müşteriler için sunduğu geniş model ve donanım seçenekleriyle de dikkati çekiyor.

Opel’in açıklamasına göre Mart ayına özel olarak yeni Opel Crossland modeline 199 bin 200 TL’den başlayan fiyatlar ile sahip olunuyor. Mart ayında yeni Opel Crossland modelinde 75 bin TL kredi için 12 ay yüzde sıfır faiz imkanı veya 75 bin TL kredi için 12 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği ile 6 ay ödeme erteleme imkanı sunuluyor.

Mart ayında Opel’in C SUV segmentindeki temsilcisi Grandland X modelinde 150 bin TL kredi için 12 ay yüzde sıfır faiz imkanı veya 150 bin TL kredi için 12 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği ile 6 ay ödeme erteleme imkanı bulunuyor. Yine mart ayına özel stoklarla sınırlı Opel Grandland X Enjoy Black Edition donanımı ise 305 bin TL’den başlayan fiyatlar ile showroom’lardaki yerini alıyor.

Corsa’ya ise mart ayında 146 bin 200 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Ayrıca, Corsa modellerinde 75 bin TL kredi için 12 ay yüzde sıfır faiz imkanı veya 75 bin TL kredi için 12 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği ile 6 ay ödeme erteleme imkanı sunuluyor.

Opel’in D segmentindeki amiral gemisi yeni Insignia ise 150 bin TL kredi için 12 ay yüzde sıfır faiz olanağı ile satılıyor. Mart ayına özel yeni Opel Insignia’ya 448 bin 500 TL’den başlayan fiyatlar ile sahip olunabiliyor. 2020 model yılı yeni Opel Insignia ise 398 bin 700 TL’den başlayan fiyatlar ile müşterilere sunuluyor.

Opel, mart ayına özel olarak Combo modellerinde 100 bin TL kredi için 12 ay yüzde sıfır faiz imkanının yanı sıra KOBİ’lere özel fırsatlar da sağlıyor. Mart ayına özel olarak Combo’ya 177 bin 200 TL’den başlayan fiyatlar ile sahip olunabiliyor.

Zafira Life içinse lansmana özel 287 bin 100 TL’den başlayan fiyatlar ve 150 bin TL kredi için 12 ay yüzde sıfır faiz olanağı var.

MESLEK GRUPLARINA NAKİT AVANTAJI

Opel Türkiye, mart ayında sağlık çalışanlarına, avukatlara, polislere, askerlere, öğretmenlere ve bu meslek grubunda olan kişilerin birinci derece yakınlarına Corsa’da 3 bin 500 TL’ye, Insignia’da ise 15 bin 900 TL’ye varan nakit avantajı sağlıyor.