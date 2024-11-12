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Otokar, Foton Tunland G7 ile pikap pazarına giriş yaptı

Otomotiv üreticisi Otokar pikap pazarına giriş yaptı.

12 Kasım 2024 | 01:01
Otokar, Foton Tunland G7 ile pikap pazarına giriş yaptı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Otokar, otobüs ve kamyondan oluşan ürün ailesini pikap segmentiyle genişletti. Şirket Foton markasıyla kamyon segmentinde sürdürdüğü işbirliğini Tunland ile pikap pazarına taşıyor.

Foton Tunland G7 7 farklı renk ve 3 farklı donanım seçeneğiyle satılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdürü Aykut Özüner, ticari araç alanındaki başarılı performanslarını pikap segmentine de taşımayı hedeflediklerini belirtti. Özüner, yeni girdikleri pikap segmenti için 10 yılı aşkın süredir kamyon segmentinde işbirliği yaptıkları Foton şirketini tercih ettiklerini aktararak, "Başarıyla yürüttüğümüz iş ortaklığımızı niş bir pazar olan pikap segmentiyle taçlandırdık. Otokar'ın satış ve satış sonrası hizmetlerdeki başarılı performansının kısa sürede Foton Tunland'i pazarın öncelikli tercihleri arasına taşıyacağına inanıyoruz" diye konuştu.

5+1 manuel ve 8+1 otomatik vites seçenekleri

Açıklamaya göre Foton Tunland G7 '2.0 Aucan motoru' 119 Kilowatt (kW) güç ve 380 Newton-Metre (Nm) tork üretiyor. 76 litrelik yakıt deposu ve 12 litrelik AdBlue tankı ile gelen araç 160 km maksimum hıza ulaşabiliyor.

5+1 manuel ve 8+1 otomatik vites seçeneklerine sahip Tunland G7, gelişmiş 4 çeker (4WD) sistemi, arka diferansiyel kilidi ve sürüş destek sistemleriyle off-road maceralarında güvenli bir deneyim vadediyor. Araç, entegre hız sabitleyici ve bluetooth kontrolüne sahip çok işlevli direksiyon, 6 yöne elektrikli ayarlanabilir deri sürücü koltuğuna sahip.

Tunland G7, Kör Nokta Algılama Sistemi (BSD), Fren Asistanı (BA), Elektronik Fren Sistemi (EBD), Araç Dinamik Kontrol Sistemi (VDC), Çekiş Kontrol Sistemi (TCS), Yokuş Kalkış Desteği (HHC), Ön Çarpışma Uyarı Sistemi (FCW) gibi güvenlik özelliklerine sahip.

DONANIM SEVİYELERİ

Elite, Flagship ve Flagship Plus donanım paketleriyle sunulan Tunland G7, Fırtına Gri (Metalik), Kehribar Sarısı, Alev Kırmızısı (Metalik), Safir Mavi (Metalik), Karbon Siyah, Kutup Beyazı ve Gümüş Gri (Metalik) renk seçenekleriyle satışa sunuluyor.
 

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