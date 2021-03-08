Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı şubatta yüzde 24,2 büyüyerek 58 bin 504 adet seviyesine ulaştı. Satış trendini korumaya çalışan firmalar sıfır araçta mart ayı kampanyalarını peş peşe açıkladı. Firmalar, özel finansman desteği, ödeme erteleme, sıfır faiz, indirim imkanlarıyla mart ayı boyunca tüketicilerle buluşacak. Peki hangi marka, hangi modeller için ne tür kampanya açıkladı? İşte otomobilde mart kampanyaları

OTOMOBİLDE MART KAMPANYALARI

Otomobilde mart ayı kampanyaları ve detaylarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

Honda, Civic, CR-V ve HR-V modelleri için mart ayına özel kredi kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında mart ayı boyunca Civic, CR-V ve HR-V modellerinde cazip kredi imkanı sunacak. Detaylar için linklere bakabilirsiniz.

Toyota

Toyota, bahar kampanyasında modellerini indirimli satışa sunacak. Toyota’dan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında, Corolla Sedan modelleri peşin ödemelerde 181 bin 250 TL’den başlayan fiyatlar veya 12 aya kadar “0” finansman oranıyla satışa sunulacak.

Opel

Opel, mart ayına özel finansman seçenekleri, farklı meslek gruplarına tanıdığı ek avantajlar ve 6 ay ödeme erteleme seçeneği sunan satın alma koşulları açıkladı.

Suzuki

Suzuki, Swift Hibrit ve Vitara modellerine özel avantajlı mart kampanyasını açıkladı. İşte Suzuki’nin açıkladığı Mart ayı kampanyasının detayları:

Peugeot

Peugeot Türkiye, mart ayına özel tüm modellerde sıfır faiz avantajı sunduğunu duyurdu.

Citroen

Citroen tüm modelleri için mart ayına özel, avantajlı fiyatlarla cazip faiz oranları sunuyor.

Jeep

Jeep, mart ayı sonuna kadar sınırlı sayıda Renegade ile Compass için özel ve uygun fiyatlar sunuyor.

Fiat

Fiat Professional, bu ayın sonuna dek geçerli olacak kampanyayla Fiat Doblo ve Fiorino’nun Cargo ve Combi gövde tipleri ile Fiat Pratico için sıfır faizli “Uzatılmış Garantili Kredi” sağlayacak.

Egea Ailesi, ay boyunca 132 bin 900 TL’den başlayan fiyatlar ve 100 bin TL’ye yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı ile satın alınabiliyor.