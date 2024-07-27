Yeni Renault Kangoo Multix Türkiye'de satışa sunuldu. İşte markadan yapılan açıklamada yer alan detaylar:

1 ÖZELLİKLER Markanın açıklamasına göre heni Renault Kangoo Multix, modüler bir otomobile ihtiyaç duyan aileler ve işletmelere hitap ediyor. Model 775 litrelik bagaj hacmi, 14 adet sürüş destek sistemi, 1.3 TCe 130 beygir benzinli motoru ile, otomatik ve manuel vites seçenekleriyle sunuluyor.

2 MOTOR Açıklamada "Yeni Renault Kangoo Multix, güncel Renault motorlar teknolojisiyle donatılarak Euro 6E emisyon normunu karşılıyor" denildi.

3 RENK SEÇENEKLERİ Yeni model, metalik terracotta kahve, bulut gri, yıldız siyah, arsenik gri, yıldırım mavi renklerinin yanı sıra, opak mineral beyaz renk seçeneğiyle beraber toplamda 6 farklı renk seçeneğiyle sunuluyor.

4 YÜK ALANI Markanın açıklamasına göre katlandığında tamamen düz bir zemin oluşturan arka koltuklarıyla bir yük alanı oluşturan özelliğiyle yeni Renault Kangoo Multix, yüzde 15 daha fazla alan sağlıyor.

5 KANGOO AİLESİNİN YENİ ÜYESİ Açıklamada görüşlerine yer verilen MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, nisanda Renault'nun hafif ticari atağı olarak satışa sundukları Kangoo ailesine bir yenisini daha eklediklerini duyurmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

6 İÇ HACMİ Çağdaş, 'Yeni Renault Kangoo E-Tech yüzde 100 elektrikli ve yeni Renault Kangoo Van'ın ardından, şimdi yeni Renault Kangoo Multix de yollarla buluşuyor. Otomatik ve manuel vites seçenekleriyle satışa sunulan Kangoo Multix'in belki de en önemli özelliklerinden birisi, sahip olduğu geniş iç hacmi. Böylece hem bir aile otomobili olduğunu kanıtlarken hem de iş profesyonellerinin ihtiyaçlarını maksimum düzeyde karşılayacağını gösteriyor" dedi.