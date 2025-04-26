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Türk Traktör'den bilanço değerlendirmesi

TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Sejourne: - "Çiftçilerimiz için hasat sezonu anlamına gelen ikinci çeyrekte başarımızı istikrarlı bir şekilde sürdürmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

26 Nisan 2025 | 11:15
Türk Traktör'den bilanço değerlendirmesi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TürkTraktör, hafta içi yılın ilk 3 ayının finansal sonuçlarını paylaştı. Bu dönemde Türkiye'deki traktör üretiminin yüzde 64'ünü, ihracatının ise yüzde 71'ini karşılayan TürkTraktör'ün net karı 236 milyon lira, toplam cirosu 12 milyar 723 milyon lira, faiz, vergi, amortisman ve amortisman öncesi kar (FAVÖK) marjı ise yüzde 7,8 olarak gerçekleşti.

TürkTraktör, yurt içi pazara 5 bin 260 adet traktör satışı yaparken, ihracatta da 2 bin 446 adede ulaştı. Türkiye traktör pazarı, ilk çeyrek itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38'lik daralmayla 10 bin 447 adet satışa imza attı. Şirketin, New Holland ve Case IH markalarıyla Türkiye traktör pazarındaki toplam payı, yüzde 46,7 oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Sejourne, Türkiye traktör pazarının, geçen yılki daralma eğilimini, bu yılın ilk çeyreğinde de sürdürdüğünü belirtti.

Zorlu koşullar nedeniyle 2025'in ilk döneminde karlılıklarının baskı altında kaldığına değinen Sejourne, buna rağmen finansal sürdürülebilirliklerini koruduklarını kaydetti. Sejourne, 'Türkiye'deki traktör üretiminin yüzde 64'ünü, ihracatın ise yüzde 71'ini karşıladığımız ilk çeyrek sonuçları, bunun en önemli göstergesi. Çiftçilerimiz için hasat sezonu anlamına gelen ikinci çeyrekte başarımızı istikrarlı bir şekilde sürdürmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. TürkTraktör'e duydukları güven neticesinde 2025'e de lider başlamamıza vesile olan, ürünlerimizi tercih eden müşterilerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

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Borsa, döviz, altın: Haftalık performans
Dün temettü açıklayan 2 şirket (24 Nisan)
Bugün temettü dağıtacak 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Mavi Giyim'den temettü teklifi (2025)
TAV'dan bilanço değerlendirmesi
SPK'dan yeni bülten
Borsada bu hafta temettü dağıtan 10 şirket
Aztek Teknoloji, temettü kararını duyurdu
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 100
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 hisse (24 Nisan)
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