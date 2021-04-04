Türkiye ekonomisi yine zorlu bir süreç ile karşı karşıya. Başkanlık sistemine geçiş ve Rahip Brunson krizi ile Ağustos 2018’de başlayan kur krizi, o günden beri aralıklarla kendini tekrar ederek Türkiye ekonomisinde enflasyondan dış ticarete, dış borçlardan istihdam piyasasına kadar tüm alanları olumsuz etkiliyor.

Son olarak, kasım ayında göreve getirilen Naci Ağbal’ın sürpriz bir kararla Merkez Bankası başkanlığından alınması, Türk Lirası’nda (TL) yeni bir erime dalgası yarattı.

Bununla birlikte, ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası bağımsızlığına dair endişeler de artarken, Türkiye’nin beş yıllık CDS’leri yeniden 450 puanın üzerine çıktı.

Ekonomide gelinen “yüksek faiz-yüksek kur” tablosu, yakın gelecek açısından beklentileri olumsuza çevirmeye başlamış durumda.

Bu süreçte Türkiye ekonomisinde yaşananları ve 2021’e ilişkin değişen beklentileri Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ceyhun Elgin ile konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. Satın almak için tıklayın.