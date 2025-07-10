Rekabet Kurulu'ndan Google'a ceza

Rekabet Kurulu'nun resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre Google'a 355 milyon TL para cezası verildi.

Daha önce de Google'a Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği tespit edildiği gerekçesiyle 296 milyon TL para cezası verilmişti.

Yapılan açıklamada önceki ceza da hatırlatıldı.

Kurul tarafından Google’a, ihlalin giderilmesi ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için birtakım yükümlülükler getirilmişti.

Bu kapsamda Google’ın, rakip yerel arama hizmetlerini ve rakip konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerini genel arama sonuç sayfasında Google’ın kendi ilgili hizmetlerinden dezavantajlı şekilde konumlandırmaması gerekiyordu.

Açıklamada konuya ilişkin şöyle denildi:

"Bu doğrultuda GOOGLE, yerel arama hizmetleri pazarında Kurul tarafından işaret edilen endişeleri bertaraf etmek için yeni tasarımları içeren çeşitli uyum önerilerini sundu. Uyum sürecine ilişkin inceleme ve değerlendirmeler devam ederken, Google’ın “ücretli sponsorlu reklam” etiketi altında, “İşletme Reklamları” olarak adlandırılan ve soruşturma konusu yerel arama tasarımlarıyla aynı nitelik ve işleve sahip yeni tasarımlar uyguladığı tespit edildi.

Bu kapsamda Kurulun 26.06.2025 tarihli toplantısında;

Google tarafından piyasaya sürülen yeni tasarımların (İşletme Reklamlarının), Kurulun 08.04.2021 tarihli ve 2120/248-105 sayılı kararında hükme bağlanan;

“a. Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde, rakip yerel arama hizmetleri ve rakip konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerine genel arama sonuç sayfasında GOOGLE’ın kendi ilgili hizmetlerinden dezavantajlı olmayacakları koşulları sağlamasına”

şeklindeki yükümlülüğe aykırılık teşkil ettiği,

Bu nedenle Google’a 4054 sayılı Kanun’un 17. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca her gün için 2024 yılı gayri safi gelirinin on binde beşi oranında olmak üzere toplam 355.143.671,89 TL idari para cezası verilmesine 25-23/562-362 sayı ile karar verildi."