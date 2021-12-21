Kimlik yenileme, kimlik kartı, kimlik yenileme ücreti konuları internette en çok merak edilen konular arasında. Bu makalede 2022 yılına ilişkin kimlik yenileme detaylarına yer veriyoruz. Kimlik yenileme ücreti ne kadar? Kimlik kartı için gerekli belgeler neler? Fotoğraf nasıl olmalı? Kimlik kartı randevusu nasıl alınır gibi soruların yanıtlarına bakıyoruz. (Araç muayene ücreti 2021 ne kadar başlıklı yazı da ilginizi çekebilir)

2022 KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Öncelikle kimlik 2022 kimlik yenileme ücreti ne kadar? Resmi Gazete’de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile değerli kağıtların 2022 yılında uygulanacak satış bedelleri yeniden tespit edildi.Noter kağıdı 25, pasaport 225, değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 37,50, kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 75, sürücü belgeleri 280, motorlu araç tescil belgesi 250 lira bedelle temin edilebilecek.

KİMLİK KARTI RANDEVUSU NEREDEN ALINIR?

Kimlik kartı işlemlerinde yığılmaların önüne geçmek için randevu uygulaması getirilmiştir. Kimlik kartı başvurusu için randevular Nüfüs ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlü’nün https://randevu.nvi.gov.tr/ web portalı üzerinden ya da Alo 199 çağrı merkezinden alınabilmektedir. Kimlik kartı başvuruları yurt içinde nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılmaktadır. Ancak başvuru için randevu konusu önemli.

KİMLİK KARTI ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?

Kimlik Kartı bedelleri aşağıda yer alan 5 farklı şekilde yatırılabilir.

Vergi Dairesi Müdürlüklerinden,

Gelir İdaresi Başkanlığına aithttps://ivd.gib.gov.tr/ internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla,

Gelir İdarisi Başkanlığına ait web sayfasından,

https://alo199.nvi.gov.tr/ ve https://randevu.gov.tr internet adresinde belirtilen anlaşmalı bankalardan,

PTT Şubelerinden

KİMLİK KARTI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Peki, kimlik başvurusu için gerekli belgeler neler? Gerekli belgeler şöyle:

İlk defa kimlik kartı başvurusu, fotoğraflı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport, uluslararası aile cüzdanı, sürücü belgesi veya kurumların kendi mevzuatlarında kimlik yerine geçen belgeler, geçici kimlik belgesi)

Son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılır.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri‘nin sitesinde yaşlara göre de şu bilgilendirme de (2 Ocak 2021) bulunuluyor:

Yeni doğan kimlik kartı için:

Anne veya babanın şahsen ve Nüfus Cüzdanı/Kimlik kartı ile başvurusu

Doğum Belgesi

Kimlik kart bedeli ücretsizdir.

Yeni Kimlik Kartı almak için, 15 yaşından küçükler için başvuru belgeleri

Nüfus Cüzdanı

Banka dekontu

Velisi

(İsteğe bağlı olarak ) Biyometrik Fotoğraf

Yeni Kimlik Kartı almak için, 15-18 yaş aralığındakiler için başvuru belgeleri

Nüfus Cüzdanı

Banka dekontu

Biyometrik Fotoğraf

Velisi

Yeni Kimlik Kartı almak için, 18 yaşından büyükler için başvuru belgeleri

A. Nüfus cüzdanında fotoğraf varsa,

Nüfus Cüzdanı

Biyometrik Fotoğraf

Banka dekontu

B. Nüfus cüzdanında fotoğraf yoksa,

Nüfus Cüzdanı

Biyometrik Fotoğraf

Banka dekontu

Annesi, Babası, 18 yaşından büyük kardeşlerinden birisi

C. Nüfus Cüzdanı Kayıpsa

Fotoğraflı Pasaport veya Sürücü Belgesi veya MEB-ÖSYM Sınav Giriş Belgesi.

Biyometrik Fotoğraf

Banka dekontu

KİMLİK KARTI FOTOĞRAFI NASIL OLMALI?

En merak edilen sorulardan biri de kimlik kartı fotoğrafının nasıl olması gerektiği. 15 yaşını tamamlamış olan herkesi kimlik kartında biyometrik fotoğraf kullanılıyor. Ancak 15 yaşını tamamlamamış çocuklarda kimlik kartının seyahat belgesi olarak kullanılabilmesi için fotoğraflı kimlik kartı gerekiyordu. Çekilen fotoğrafların ise şu şartları taşıması gerekli:

Fotoğrafın son altı ay içinde, önden ve yüz tamamen görünür şekilde olması gerekli.

Fotoğrafta gözlerin, yüz, alın ve çenenin açık olması gerekiyor.

Güneş gözlüğü, renkli cam olmamalı.

Biyometrik olmayan fotoğraflar, fotokopiyle ya da bilgisayarda çoğaltılan fotoğraflar kabul edilmiyor.

Eğer yüz biyometrisiyle ilgili herhangi bir sağlık sorunu varsa bu durum başvuruda kayıt altına alınıyor.

KİMLİK KARTINI KAYBEDEN NE YAPMALI?

Peki kimlik kartını kaybeden ne yapmalı? Bu soruya şu yanıt veriliyor: Kimlik kartını kaybeden kişiler Alo 199 numaralı çağrı merkezi aranarak kartı iptal ettirir ve yeni kimlik için süreç başlatır.

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