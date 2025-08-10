ARA
BIST 100'de 17 ay sonra bir ilk

BIST 100 endeksi, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, 17 ay sonra yeniden yüzde 8'in üzerinde reel getiri sağladı.

Son Güncellenme: 10 Ağustos 2025 | 11:20
AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, borsadaki toparlanma süreci reel getiri oranlarına da yansıdı.

Haziranda 9 bin seviyelerinde işlem gören BIST 100 endeksi, geçen ay yükselişe geçti. Endeks, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz indirdiği temmuzda yeniden 10 bin seviyesini aştı, yakın zamanda da 11 bin düzeyini geride bıraktı.

Borsadaki bu yükselişe paralel olarak geçen ay enflasyon yüzde 33,5 ile son 44 ayın en düşük seviyesine indi.

BIST 100 endeksi, borsadaki yükseliş ve enflasyondaki düşüşle, mevduat faizi, altın ve dolar gibi diğer yatırım araçlarını geride bırakarak geçen ay en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Endeks, geçen ay yüzde 10,63 nominal getiri sağlarken, enflasyonu yüzde 8,4 oranında geride bıraktı. Böylece BIST 100 endeksi, 17 ay sonra yeniden yüzde 8'in üzerinde reel getirisiyle yatırımcısını sevindirdi.

BIST 100 endeksinin aylık olarak nominal getirileri ve TÜFE ile indirgendiğinde reel getiri oranları şöyle:

DönemNominal Getiri (Yüzde)Reel Getiri (Yüzde)DönemNominal Getiri (Yüzde)Reel Getiri (Yüzde)
Şubat (2024)13,848,91Kasım4,642,35
Mart-1,32-4,34Aralık7,116,02
Nisan6,883,59Ocak (2025)0,56-4,26
Mayıs8,995,44Şubat-2,15-4,32
Haziran-0,05-1,66Mart3,571,08
Temmuz4,170,91Nisan-7,44-10,14
Ağustos-8,56-10,76Mayıs-0,02-1,53
Eylül-1,46-4,30Haziran0,25-1,10
Ekim-9,66-12,19Temmuz10,638,40
