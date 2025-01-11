Halka arz oluyor: Şirketten açıklama var

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akfen İnşaat'ın halka açılmak için yaptığı başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin liderliğinde toplam 42 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum aracılığıyla talep toplama yapılacak.

66 milyon 841 bin 328 lira nominal değerli kısmı sermaye artırımı ve 28 milyon 646 bin 284 lira nominal değerli kısmı tek ortak şirketin pay satışı suretiyle olmak üzere, toplam 95 milyon 487 bin 612 lira nominal değerli payların, pay başına 38,70 lira fiyatla halka arzı suretiyle gerçekleştirilecek.

Halka arzdan elde ettiği kaynağı yeni yatırımların finansmanında, finansal borçluluk seviyesinin azaltımında ve devam eden faaliyetleri için işletme sermayesi gereksiniminde kullanacak şirket, halka arz sonrasında yüzde 15 oranında halka açıklığa sahip olacak.

Şirket, Borsa İstanbul'da "AKFIS" koduyla işlem görecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre taahhüt projeleri ile başlayan faaliyetlerini zaman içinde yatırımcı kimliğine dönüştüren şirket, uzun vadeli, kur ve enflasyon korumalı, öngörülebilir nakit akışı sağlayan Kamu Özel Sektör İşbirliği (KÖİ) projelerine odaklandı.

Yine açıklamaya göre şirket, faaliyetlerinin ve aynı zamanda gelirlerinin önemli bölümünü 3 KÖİ modelinde yatırımcısı ve işletmecisi olduğu şehir hastanelerinin yanı sıra öğrenci yurdu ve yatırım amaçlı gayrimenkul projeleri alanlarında sürdürürken yurt içi ve yurt dışında ağırlıklı hastane yapım ve güçlendirme projeleri olmak üzere çeşitli taahhüt işlerini gerçekleştirmeye de devam ediyor.

Şirketin yatırım portföyünde 845 yataklı Isparta Şehir Hastanesi, 1150 yataklı Eskişehir Şehir Hastanesi, 605 yataklı Tekirdağ Şehir Hastanesi, 2264 yataklı Hacettepe Yurt ve Konukevi ile 145 konut ve 39 ticari alandan oluşan gayrimenkul varlıkları yer alıyor.

Açıklamada "Geçen yıl 9 aylık dönem itibarıyla hastanelerin işletmesinden elde edilen kira gelirleriyle birlikte düzeltilmiş hasılatı 8,2 milyar lira olarak gerçekleşen şirketin varlıklar toplamı 43 milyar lira seviyesinde bulunuyor" bilgisi paylaşılıyor.

- "Sürdürülebilir yatırımlar üzerine odaklandık"

Bir yandan kur ve enflasyon korumalı gelirlere sahip portföyünü çeşitlendiren Akfen şirket, diğer yandan da toplam değeri 491 milyon dolar olan projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Şirketin taahhüt projeleri arasında Muğla Bodrum'da 29 villadan oluşan Yalıkavak Loft Projesi ile Muğla Milas'taki 464 üniteli Kıyıkışlacık Turizm Projesi bulunuyor.

Hırvatistan'ın Zagreb şehrinde depremden zarar gören tarihi The Sisters of Mercy Hastanesinin restorasyonu kapsamında 2 binanın yeniden yapımını ve 4 binanın yenilenmesini gerçekleştiren şirket, aynı zamanda 600 yataklı İskenderun Devlet Hastanesi ve 600 yataklı Amasya Devlet Hastanesinin inşaatını da sürdürüyor.

Şirket, Hatay'daki Altınözü, Erzin ve Payas'ta her biri 50 yataklı olan 3 acil durum hastanesinin inşaat işlemlerini tamamladı.

Yönetim Kurulu Başkanı'ndan açıklama

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, iş modellerinin, geleneksel inşaat şirketlerinden farklı bir yapıya sahip olduğunu aktararak KÖİ projeleri gibi uzun vadeli, öngörülebilir nakit akışı sağlayan, sürdürülebilir yatırımlar üzerine odaklandıklarını belirtti.

Sahip oldukları yatırım portföyünün, belirli bir koridor dahilinde enflasyon ve döviz kuru değişimlerine karşı korunaklı kira ödemeleri ve kamu kuruluşlarının sözleşme tarafı olmaları noktasında düzenli ve öngörülebilir gelir akışı açısından önemli bir güvence sağladığını kaydeden Akın,"Özellikle kur ve enflasyon koruması altına alınmış uzun vadeli kira gelirlerini, hem iç hem de dış piyasalarda sağlık ve eğitim alanlarında yeni KÖİ projelerine, yaşlı bakım evleri ve bağımlılık merkezleri gibi sosyal altyapı projelerine ve öğrenci yurdu, turizm tesisi ve buna benzer gayrimenkul projelerine yatırım yaparak kullanmayı ve şirketin bu stratejiyle büyümesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Akın, halka arzın tamamlanması sonrasında kendi faaliyet alanlarında organik ve inorganik büyüme fırsatlarına odaklı stratejisini uygulamaya devam edeceklerine dikkati çekerek "Bu kapsamda Türkiye ve global pazarda kamu-özel işbirliği modeli ile işletilen ve yatırımı planlanan şehir hastaneleri, okul projelerini yakından takip ederken, bağımlılık merkezleri, yaşlı bakım evleri gibi çeşitli sosyal altyapı projelerini takip edeceğiz. Bununla birlikte yine yurt içi ve yurt dışında öğrenci yurdu ve multifonksiyonel gayrimenkul projelerini radarımıza alacağız." açıklamasını yaptı.

Bünyelerindeki iştirak ve bağlı ortaklıklardaki geliştirilen ve geliştirilecek muhtemel projelerin yatırımlarının yapılmasının da kendileri için bir fırsat oluşturacağına işaret eden Akın, çeşitliliğin, şirketin uzun vadeli büyüme ve değer yaratma potansiyelini güçlendirdiğini vurguladı.