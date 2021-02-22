Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, bugün (22 Şubat) 9,72 puan azalarak 1.550,61 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, haftaya 6,05 puan ve yüzde 0,39 kazançla 1.566,39 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.547,49, en yüksek 1.569,84 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,62 azalışla 1.550,61 puandan tamamladı.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Koza Altın 2.271.612.163 Sasa Polyester 2.228.744.093 Türk Hava Yolları 1.901.073.778 Vakıflar Bankası 1.756.049.587 Karsan Otomotiv 1.527.115.455 Garanti Bankası 1.180.442.729 Şişe Cam 1.131.698.785 Gübre Fabrikaları 944.441.915 Odaş Elektrik 905.408.559 Hektaş 885.045.118 Kardemir (D) 807.301.421 Turkcell 801.960.001 Ford Otosan 754.389.116 Halkbank 731.273.555 Petkim 671.355.796 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 629.566.553 Pegasus 609.817.973 Emlak Konut GMYO 584.532.048 Borusan Mannesmann 546.815.469 Koç Holding 520.874.157

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ford Otosan 211,20 192,00 10,00 Brisa 30,44 27,68 9,97 Bursa Çimento 5,04 4,59 9,80 Alcatel Lucent Teletaş 37,90 35,10 7,98 Kordsa Teknik Tekstil 28,60 26,58 7,60 Karsan Otomotiv 5,58 5,21 7,10 Good-Year 10,43 9,79 6,54 Borusan Mannesmann 34,98 33,04 5,87 MLP Sağlık 25,52 24,22 5,37 Doğuş Otomotiv 39,08 37,38 4,55 Pegasus 76,50 73,45 4,15 İş Finansal Kiralama 4,10 3,94 4,06 Tofaş Oto Fabrikası 38,88 37,68 3,18 Otokar 392,60 380,60 3,15 İndeks Bilgisayar 22,10 21,44 3,08 Odaş Elektrik 4,12 4,00 3,00 Koç Holding 23,14 22,48 2,94 Türk Traktör 226,00 219,80 2,82 Türk Hava Yolları 12,64 12,30 2,76 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,78 1,74 2,30

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 40,34 44,82 -10,00 Hektaş 31,58 34,86 -9,41 Verusa Holding 68,40 72,65 -5,85 Konya Çimento 1.314,40 1.385,00 -5,10 Aksa 16,82 17,67 -4,81 Vakıflar Bankası 4,57 4,80 -4,79 Koza Altın 138,50 144,90 -4,42 Net Holding 4,49 4,69 -4,26 İpek Doğal Enerji 15,47 16,14 -4,15 Özak GMYO 5,58 5,82 -4,12 Anadolu Grubu Holding 32,58 33,94 -4,01 Alkim Kimya 19,02 19,77 -3,79 Koza Madencilik 18,85 19,58 -3,73 Bera Holding 26,38 27,30 -3,37 Halk GMYO 3,45 3,56 -3,09 Halkbank 5,65 5,83 -3,09 Turkcell 16,56 17,08 -3,04 Yapı ve Kredi Bankası 2,76 2,83 -2,47 Garanti Bankası 9,21 9,44 -2,44 Kartonsan 74,50 76,35 -2,42

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)