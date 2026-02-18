İstanbul TOKİ ne zaman açıklanacak? Gözler TOKİ İstanbul kura çekilişinde

"Yüzyılın Konut Projesi"nde kura maratonu hız kesmeden devam ederken, bugün (18 Şubat 2026 Çarşamba) itibarıyla hem devam eden sürece hem de gelecek planlamasına dair tablo netleşti.

İstanbul TOKİ Kura Çekimi Ne Zaman?

İstanbul'da hak sahibi olmayı bekleyen milyonlar için kritik tarihler şu şekilde öngörülüyor:

Nihai Liste Duyurusu: Başvurusu onaylananların yer alacağı kesinleşmiş listenin 23 Şubat 2026 Pazartesi günü yayımlanması planlanıyor. Bu tarihten sonra adaylar "kuraya katılmaya hak kazandığını" resmi olarak teyit edebilecek.

Kura Tarihi: Henüz resmi bir gün duyurulmamış olsa da, Bakanlık ve TOKİ'nin açıklamaları ışığında kuraların Şubat ayının son haftasında (23-27 Şubat) başlaması veya Mart başına sarkması bekleniyor.