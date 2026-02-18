İstanbul TOKİ ne zaman açıklanacak? Gözler TOKİ İstanbul kura çekilişinde

Bugün (18 Şubat 2026 Çarşamba) açıklanan TOKİ haftalık kura listesinde İstanbul'un yine yer almaması, gözlerin önümüzdeki aya çevrilmesine neden oldu.
"Yüzyılın Konut Projesi"nde kura maratonu hız kesmeden devam ederken, bugün (18 Şubat 2026 Çarşamba) itibarıyla hem devam eden sürece hem de gelecek planlamasına dair tablo netleşti.
İstanbul TOKİ Kura Çekimi Ne Zaman?
İstanbul'da hak sahibi olmayı bekleyen milyonlar için kritik tarihler şu şekilde öngörülüyor:
Nihai Liste Duyurusu: Başvurusu onaylananların yer alacağı kesinleşmiş listenin 23 Şubat 2026 Pazartesi günü yayımlanması planlanıyor. Bu tarihten sonra adaylar "kuraya katılmaya hak kazandığını" resmi olarak teyit edebilecek.
Kura Tarihi: Henüz resmi bir gün duyurulmamış olsa da, Bakanlık ve TOKİ'nin açıklamaları ışığında kuraların Şubat ayının son haftasında (23-27 Şubat) başlaması veya Mart başına sarkması bekleniyor.
Haftalık Kura Takvimi (16-21 Şubat)
Bu hafta (içinde bulunduğumuz hafta) kura heyecanı yaşayacak iller:
18 Şubat Çarşamba (Bugün): Mersin ve Kırklareli.
19 Şubat Perşembe: Diyarbakır (12.165 konut).
20 Şubat Cuma: Adana, Çanakkale, Gaziantep.
21 Şubat Cumartesi: Bursa.
Anahtar Teslimi ve Ödeme Süreci
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yapılan açıklamalara göre, teslim süreci şu takvimi izleyecek:
Kura Tamamlanma: Tüm illerdeki kuralar 27 Şubat 2026 tarihine kadar tamamlanacak.
İlk Anahtar Teslimi: İnşaatların hızla tamamlanmasıyla birlikte hak sahiplerine ilk ev teslimatları Mart 2027 itibarıyla başlayacak.
Mimari Yapı: Konutlar 1+1 ve 2+1 şeklinde, yatay mimari ve yerel dokuya uygun olarak inşa edilecek.
Kontenjan Dağılımı ve Şartlar
Proje kapsamında dar gelirli ve dezavantajlı gruplara pozitif ayrımcılık yapılıyor:
%20 Kontenjan: Gençler (18-30 yaş) ve Emekliler.
%10 Kontenjan: 3 ve daha fazla çocuklu aileler.
%5 Kontenjan: Engelliler ile Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri.
Kura Sonucu Sorgulama
Kurası çekilen illerde yaşayan vatandaşlar, sonuçlarını iki kanal üzerinden öğrenebilir:
[şüpheli bağlantı kaldırıldı]: T.C. Kimlik Numaranız ile anlık sorgulama.
TOKİ Resmi Sitesi: İsim listelerini PDF olarak görüntüleme.