2026 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Ne zaman ödenecek?

Ramazan ayının ilk sahuruna bu gece kalkılacak olmasıyla birlikte, 16 milyon emekli için bayram ikramiyesi heyecanı da resmen başladı. Geçtiğimiz yıl (2025) 4.000 TL olarak ödenen ikramiyeler için bu yıl masada yeni rakamlar ve sıkı bir takvim bulunuyor.
2026 Emekli İkramiyesi Senaryoları (4.000 TL Üzerinden)
Hükümetin hangi parametreyi baz alacağına göre rakamlar şu şekilde değişecek:
|Baz Alınan Oran
|Zam Oranı
|Yeni İkramiye Tutarı
|2025 Enflasyon Oranı
|%30,89
|5.235 TL
|Asgari Ücret Zam Oranı
|%27,00
|5.080 TL
|Memur Emeklisi Zam Oranı
|%18,60
|4.744 TL
|SSK / Bağ-Kur Zam Oranı
|%12,19
|4.487 TL
2026 Bayram Ödeme Takvimi
Paylaştığınız tarihler doğrultusunda, ödemelerin bayramdan yaklaşık bir hafta önce hesaplara geçmesi bekleniyor:
Ramazan Bayramı Ödemesi: Bayram 20 Mart’ta başlayacağı için 9 - 15 Mart 2026 tarihleri arasında ödeme yapılması öngörülüyor.
Kurban Bayramı Ödemesi: Bayram 27 Mayıs’ta başlayacağı için 20 - 25 Mayıs 2026 tarihleri arasında ödeme yapılması öngörülüyor.
Hangi Senaryo Daha Yakın?
Genellikle bayram ikramiyesi artışlarında yıllık enflasyon oranı veya refah payı eklenmiş yuvarlak rakamlar (Örneğin düz 5.000 TL veya 5.500 TL gibi) tercih edilmektedir. Eğer %30,89'luk enflasyon oranı baz alınırsa, ikramiyenin 5.000 TL barajını aşması oldukça muhtemel görünüyor.
Kritik Bilgi: İkramiyelerin bu rakamlara yükselebilmesi için yasal bir düzenleme (Torba Yasa) gerekiyor. Meclis'in Mart ayının ilk haftasında bu konuyu gündemine alması bekleniyor.