2026 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Ne zaman ödenecek?

Ramazan ayının ilk sahuruna bu gece kalkılacak olmasıyla birlikte, 16 milyon emekli için bayram ikramiyesi heyecanı da resmen başladı. Geçtiğimiz yıl (2025) 4.000 TL olarak ödenen ikramiyeler için bu yıl masada yeni rakamlar ve sıkı bir takvim bulunuyor.