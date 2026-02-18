Ankara TOKİ çekilişi ne zaman? 2026 TOKİ Ankara kura çekimi belli oldu mu?

Milyonlarca başvurunun toplandığı bu üç büyükşehir için kura tarihleri henüz resmi olarak netleşmedi.

Ancak TOKİ'nin Mart ayının sonuna kadar tüm Türkiye'deki kuraları tamamlama hedefi göz önüne alındığında; İstanbul, Ankara ve İzmir kuralarının Şubat ayının son haftası ile Mart ayının ilk yarısında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bu iller için takvim netleştiği anda;

Proje bazlı (İlçe ilçe) kura günleri ilan edilecek.

Çekilişler yine YouTube üzerinden canlı yayınlanacak.

Sonuçlar anında e-Devlet'e yüklenecek.

Bugün (18 Şubat) kurası çekilen Mersin ve Kırklareli illerindeki başvuru sahipleri, asil ve yedek listelerine e-Devlet üzerinden "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" ekranından ulaşabilirler.