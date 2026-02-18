ARA
  • Ankara TOKİ çekilişi ne zaman? 2026 TOKİ Ankara kura çekimi belli oldu mu?

Ankara TOKİ çekilişi ne zaman? 2026 TOKİ Ankara kura çekimi belli oldu mu?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un koordinasyonunda yürütülen "Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi"nde bu hafta kura takvimi oldukça yoğun. Peki Ankara TOKİ çekilişi ne zaman? 2026 TOKİ Ankara kura çekimi belli oldu mu?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde bu hafta, Türkiye genelinde adeta bir kura maratonu yaşanıyor. Bugün itibarıyla Mersin ve Kırklareli kuralarının tamamlanmasıyla birlikte, gözler yarın Diyarbakır’da çekilecek dev kuraya çevrildi.

1 Ankara TOKİ çekilişi ne zaman?

Ankara TOKİ çekilişi ne zaman?

Milyonlarca başvurunun toplandığı bu üç büyükşehir için kura tarihleri henüz resmi olarak netleşmedi.

Ancak TOKİ'nin Mart ayının sonuna kadar tüm Türkiye'deki kuraları tamamlama hedefi göz önüne alındığında; İstanbul, Ankara ve İzmir kuralarının Şubat ayının son haftası ile Mart ayının ilk yarısında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bu iller için takvim netleştiği anda;

Proje bazlı (İlçe ilçe) kura günleri ilan edilecek.

Çekilişler yine YouTube üzerinden canlı yayınlanacak.

Sonuçlar anında e-Devlet'e yüklenecek.

Bugün (18 Şubat) kurası çekilen Mersin ve Kırklareli illerindeki başvuru sahipleri, asil ve yedek listelerine e-Devlet üzerinden "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" ekranından ulaşabilirler.

Haftalık Kura Takvimi (18-21 Şubat 2026)

11 ili kapsayan ve yaklaşık 100 bin konutu kapsayan çekiliş takviminde önümüzdeki 3 günün programı şöyle:

TarihİlKonut Sayısı
19 Şubat PerşembeDiyarbakır12.165
20 Şubat CumaAdana, Çanakkale, Gaziantep17.166+
21 Şubat CumartesiBursa17.255

Konut Fiyatları ve Taksit Ödemeleri

Anadolu projeleri için belirlenen fiyatlandırma ve taksit oranları, dar gelirli vatandaşların bütçesine göre revize edildi:

1+1 Konutlar: 1.800.000 TL (Taksit: 6.750 TL)

2+1 Konutlar (65 m2): 2.200.000 TL (Taksit: 8.250 TL)

2+1 Konutlar (80 m2$): 2.650.000 TL (Taksit: 9.938 TL)
