TOKİ Diyarbakır kura çekilişi saat kaçta? Diyarbakır TOKİ kurası canlı izleme

Diyarbakır'da inşa edilecek 12.165 sosyal konut için kura öncesi en kritik aşamalardan biri tamamlandı. Yarınki (19 Şubat 2026 Perşembe) büyük çekiliş öncesinde, kimlerin kuraya katılmaya hak kazandığı resmen ilan edildi.
TOKİ Diyarbakır Kura Çekimi Nerede ve Saat Kaçta?
Tarih: 19 Şubat 2026 Perşembe
Saat: 11:00'de başlayacak.
Yer: Dicle Üniversitesi, 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi, Ziya Gökalp Salonu.
Canlı Yayın: Çekiliş, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden saniye saniye canlı yayınlanacak.
Diyarbakır Konut Dağılımı ve Başvuru Bilgileri
Diyarbakır genelindeki 12.165 konutun büyük çoğunluğu merkez ilçelere ayrılmış durumda:
|İlçe / Bölge
|Konut Sayısı
|Merkez (Bağlar, Kayapınar)
|10.000
|Bismil
|300
|Hani
|300
|Çermik
|200
|Kulp
|200
|Lice
|150
|Çınar
|142
|Eğil
|126
|Dicle
|100
|Hazro
|100
|Çüngüş
|47
Sonuçlar Nasıl Öğrenilir?
Çekiliş noter huzurunda tamamlandıktan sonra sonuçlar anlık olarak sisteme yüklenecektir:
e-Devlet: [şüpheli bağlantı kaldırıldı] adresinden "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" ekranından T.C. kimlik numaranızla sorgulama yapabilirsiniz.
TOKİ Web Sitesi: toki.gov.tr üzerinden asil ve yedek isim listeleri PDF olarak yayımlanacak.
Yarın aynı zamanda Ramazan ayının ilk günü olduğu için çekiliş salonunda yoğunluk beklenebilir. Kurada adı çıkmayan vatandaşların başvuru bedeli iadeleri, çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonra banka hesaplarına aktarılmaya başlanacaktır.