  • Anasayfa
  • Emlak
  • TOKİ Diyarbakır kura çekilişi saat kaçta? Diyarbakır TOKİ kurası canlı izleme

TOKİ Diyarbakır kura çekilişi saat kaçta? Diyarbakır TOKİ kurası canlı izleme

Diyarbakır'da inşa edilecek 12 bin 165 sosyal konut için heyecan dorukta. Yarın (19 Şubat 2026 Perşembe) gerçekleştirilecek dev kura çekimi ile binlerce aile, yeni evleri için ilk adımı atacak. Peki TOKİ Diyarbakır kura çekilişi saat kaçta? Diyarbakır TOKİ kurası canlı izleme

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

TOKİ Diyarbakır kura çekilişi saat kaçta? Diyarbakır TOKİ kurası canlı izleme

Diyarbakır'da inşa edilecek 12.165 sosyal konut için kura öncesi en kritik aşamalardan biri tamamlandı. Yarınki (19 Şubat 2026 Perşembe) büyük çekiliş öncesinde, kimlerin kuraya katılmaya hak kazandığı resmen ilan edildi.

TOKİ Diyarbakır Kura Çekimi Nerede ve Saat Kaçta?

Tarih: 19 Şubat 2026 Perşembe

Saat: 11:00'de başlayacak.

Yer: Dicle Üniversitesi, 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi, Ziya Gökalp Salonu.

Canlı Yayın: Çekiliş, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden saniye saniye canlı yayınlanacak.

Diyarbakır Konut Dağılımı ve Başvuru Bilgileri

Diyarbakır genelindeki 12.165 konutun büyük çoğunluğu merkez ilçelere ayrılmış durumda:

İlçe / BölgeKonut Sayısı
Merkez (Bağlar, Kayapınar)10.000
Bismil300
Hani300
Çermik200
Kulp200
Lice150
Çınar142
Eğil126
Dicle100
Hazro100
Çüngüş47

Sonuçlar Nasıl Öğrenilir?

Çekiliş noter huzurunda tamamlandıktan sonra sonuçlar anlık olarak sisteme yüklenecektir:

e-Devlet: [şüpheli bağlantı kaldırıldı] adresinden "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" ekranından T.C. kimlik numaranızla sorgulama yapabilirsiniz.

TOKİ Web Sitesi: toki.gov.tr üzerinden asil ve yedek isim listeleri PDF olarak yayımlanacak.

Yarın aynı zamanda Ramazan ayının ilk günü olduğu için çekiliş salonunda yoğunluk beklenebilir. Kurada adı çıkmayan vatandaşların başvuru bedeli iadeleri, çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonra banka hesaplarına aktarılmaya başlanacaktır.
