Yeni koşullar nedeniyle en fazla yük ve stresi taşıyan yaş grubu

ABD'de uzun ömürlülüğün geleneksel eğitim, çalışma ve emeklilik yolculuğunu nasıl değiştirdiğine odaklanan çalışma, 50'li yaşlarındaki insanların yalnızca %57'sinin emekli olmayı beklediklerini ortaya çıkarmış. Araştırmanın "orta yaş" olarak tanımladığı 40 ila 59 yaş arası insanların yarısı, mali açıdan geçinmekte zorlandıklarını söylüyor.

Transamerica ve Massachusetts Institute of Technology AgeLab tarafından yapılan araştırmaya göre 40 ila 59 yaş arasındaki bireyler bu yeni durumla mücadele etme olasılığı daha yüksek kişiler. Transamerica'nın işyeri çözümleri başkanı Phil Eckman, "Çalışmaya göre bu grup gerçekten en zor zamanları geçiriyor ve bu uzun ömürlülük kavramını olumlu bir şekilde yönetme konusunda en fazla yükü taşıyor" diyor.

Eckman bu yaş grubunun ebeveynlik ve çocuklarının eğitimi için tasarruf yapmaktan kendi yaşlanan ebeveynlerine bakmaya kadar muhtemelen hayattaki her konuda en ağır yükü taşıyan grup olduğunu söylüyor. Eckman "Aynı zamanda, 85, 95 ve hatta 100 yaşına kadar yaşayabileceklerinin farkında olmalı ve bunun için şimdiden plan yapmaya başlamalılar" diyor.

Araştırmaya göre 50'li yaşlardaki insanların %74'ü sonunda çalışmayı bırakmaya yetecek kadar para biriktirmenin çok önemli olduğunu söylüyor. Sadece %57'si emekli olabilmeyi bekliyor.

Eckman araştırmaya göre orta yaştaki katılımcıların daha az sağlıklı olma eğilimleri nedeniyle, daha kaliteli bir yaşam ve stresle mücadele için sağlık, uyku, diyet ve egzersize önem vermeleri gerektiğini de söylüyor.