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Bezos'a göre dünyadaki her şey 50 yıl öncesine göre daha iyi: 1 şey hariç

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, bir konu hariç bugün neredeyse her şeyin 50 yıl öncesine göre daha iyi olduğunu düşünüyor.

05 Ocak 2025 | 21:52
Son Güncellenme: 05 Ocak 2025 | 22:00
Bezos'a göre dünyadaki her şey 50 yıl öncesine göre daha iyi: 1 şey hariç

CNBC'nin haberine göre Bezos, geçen ay New York Times'ın DealBook Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, bebek ölümleri, küresel okuryazarlık ve küresel yoksulluk oranları da dahil olmak üzere bir faktör hariç neredeyse her şeyin son 50 yılda iyileştiğini söyledi.

Bezos, “İnsanlar eski güzel günlerden bahsettiğinde, bu büyük bir yanılsamadır. Bugün neredeyse her şey eskisinden daha iyi... tek bir istisna dışında, o da tabiat. Dünyanın okyanusları, nehirleri ve ormanları, insanoğlunun son 500 yüzyıldaki büyümesini beslemek için kirletildi ve tüketildi" diyor.

Bezos, Dünya’nın doğal kaynak eksikliklerine çözüm için çok fazla para yatırıyor. Amazon'un kurucusu, son 20 yıldır roketler, uzay araçları, uzay istasyonları ve ay iniş araçları üzerinde çalışan havacılık şirketi Blue Origin’i finanse etmek için her yıl milyarlarca dolar harcıyor.

Bezos, Blue Origin ve rakiplerinin Dünya’nın doğal kaynak eksikliklerini gidermeye yardımcı olabileceğini, diğer gezegenlerin ve uzayın muhtemelen “sonsuz enerji, sonsuz hammadde” sağlayabileceğini düşünüyor. NASA’ya göre oksijen, su ve metan gibi bazı doğal kaynaklar Mars’tan çıkarılabilir.

 

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