Devlerin savaşı kızışıyor: Paramount, Warner Bros’u Netflix’in elinden alabilir mi?

Warner Bros Discovery'nin (WBD), Hollywood film ve televizyon şirketi Paramount Skydance ile satış görüşmelerini yeniden başlatmayı değerlendirdiği bildiriliyor; bu durum, Netflix ile yeni bir ihale savaşına yol açabilir.

Bloomberg'e göre, WBD yönetim kurulu üyeleri, Netflix ile varılan anlaşmayı bozmak amacıyla hissedarlardan doğrudan 108,4 milyar dolarlık bir nakit devralma teklifi sunan Paramount ile yeniden görüşmeye girip girmeme konusunu tartışıyor .

Paramount geçen hafta, WBD'nin anlaşmadan çekilmesi durumunda Netflix'e ödenmesi gereken 2,8 milyar dolarlık ücreti karşılayacağını ve 1,5 milyar dolarlık maliyeti ortadan kaldırmak için milyarlarca dolarlık yeniden finansmanı desteklemeyi teklif ettiğini açıkladı . Ayrıca, anlaşma yıl sonuna kadar tamamlanmazsa, her çeyrekte yaklaşık 650 milyon dolar nakit tutarında bir "adım adım ödeme" de ekledi.



Paramount, geçtiğimiz hafta Trump yönetiminde avukatlık yapmış olan Rene Augustine'i küresel kamu politikalarından sorumlu kıdemli başkan yardımcısı olarak atayarak siyasi lobi gücünü artırma hamlesi yaptı. Paramount'un başkanı ve CEO'su David Ellison, WBD'yi satın alma konusundaki azimli çabalarının, "WBD hissedarlarının hak ettiği tam değeri sunma konusundaki güçlü ve sarsılmaz kararlılığını" gösterdiğini söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre; WBD, Paramount'un revize edilmiş teklifini incelediğini ve Pentwater Capital Management ve Ancora Holdings Group da dahil olmak üzere bazı küçük hissedarlardan rakip teklif sahibiyle görüşme yönünde baskı gördüğünü belirterek yanıt verdi.

WBD'nin Paramount ile resmi olarak görüşmelere başlama kararı alması durumunda öncelikle Netflix'i bilgilendirmesi gerekecek ve bu tür bir adım, tekliflerin daha da cazip hale gelmesine yol açabilir. Ocak ayında Netflix, WBD'nin stüdyoları ve yayın işletmeleri için yaptığı teklifi tamamen nakit bir anlaşmaya dönüştürerek daha cazip hale getirdi.

Netflix anlaşması kapsamında, yayın platformu Harry Potter, Superman ve Batman gibi serilerin yapımcısı olan Warner Bros stüdyosu ile Game of Thrones, The White Lotus ve Succession gibi dizilere ev sahipliği yapan HBO gibi değerli varlıkların kontrolünü ele geçirmeyi hedefliyor. Ancak, CNN, Cartoon Network ve Discovery Channel dahil olmak üzere küresel yayın ağları operasyonunu satın almayı hedeflemiyor; bu operasyonların WBD yatırımcılarının hisse sahibi olacağı şekilde ayrı bir şirket haline getirilmesi öneriliyor.

Paramount, medya holdinginin tamamını devralmayı hedefliyor. Bloomberg'in haberine göre, Warner Bros yönetim kurulu üyeleri Paramount'un daha iyi bir anlaşma olup olmadığını tartışıyor ancak nasıl yanıt vereceklerine henüz karar vermedi. WBD, Netflix birleşmesi konusunda oylama yapmak üzere Nisan ayında özel bir hissedarlar toplantısı düzenlemeyi planladığını açıklamıştı.