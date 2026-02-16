ARA
DOLAR
43,49
0,01%
DOLAR
EURO
51,87
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
7101,00
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Bolu’da hamsi bereketi: Vatandaş balık tezgahlarına akın etti

Bolu’da halk pazarındaki balık tezgahlarında son bir haftadır hamsi bolluğu yaşanırken, yoğun ilgi nedeniyle vatandaşlar hamsi almak için sıraya giriyor.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Bolu’da hamsi bereketi: Vatandaş balık tezgahlarına akın etti

Bolu’nun İhsaniye Mahallesi’nde her pazartesi kurulan halk pazarında balık tezgahları yoğun ilgi gördü. Alışverişe gelen vatandaşlar tezgahların önünde hareketlilik oluşturdu.

1 Fiyatı 200 liraya düştü

Fiyatı 200 liraya düştü

Bir haftadır tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanırken, vatandaşlar fiyatı 200 liraya düşen hamsiye rağbet gösterdi.

2 Tezgahlarda hamsi ve palamut balığı revaçta

Tezgahlarda hamsi ve palamut balığı revaçta

40 yıldır balıkçılık yapan Engin Yıldız, tezgahlarda hamsi ve palamut balığının revaçta olduğunu ifade etti. 

3 İstavrit ve mezgit de 200 liradan satışa sunuluyor

İstavrit ve mezgit de 200 liradan satışa sunuluyor

Pazar tezgahlarında balık fiyatlarının ise kilogram başına, hamsi 200 lira, istavrit 200 lira, mezgit 200 lira, uskumru 250 liradan alıcıyla buluştuğu belirtildi.

4 "Son 4-5 günde daha çok bollaştı"

"Son 4-5 günde daha çok bollaştı"

Yıldız, Hamsinin bir haftadır tezgahta olduğunu ve son 4-5 günde daha çok bollaştığını kaydetti.

5 "Karadeniz'in doğu bölgesinde bu sezon balıkçılık bitti"

"Karadeniz'in doğu bölgesinde bu sezon balıkçılık bitti"

Engin Yıldız, "Aşağı yukarı 3 gündür İğneada tarafında hamsicilik var. Karadeniz'in doğu bölgesinde bu sezon balıkçılık bitti." dedi.

6 "Tezgahta o balıklar revaçta"

"Tezgahta o balıklar revaçta"

Yıldız ayrıca, "Genelde Bolu halkı daha çok hamsi ve palamut sevdiği için ona rağbet gösteriyor. Tezgahta o balıklar revaçta. Diğer balıklar onlar kadar satılmıyor. Hamsiye göre biraz daha az satılıyorlar" ifadelerini de kullandı.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL