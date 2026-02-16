Bolu’da hamsi bereketi: Vatandaş balık tezgahlarına akın etti

Bolu’nun İhsaniye Mahallesi’nde her pazartesi kurulan halk pazarında balık tezgahları yoğun ilgi gördü. Alışverişe gelen vatandaşlar tezgahların önünde hareketlilik oluşturdu.
Bir haftadır tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanırken, vatandaşlar fiyatı 200 liraya düşen hamsiye rağbet gösterdi.
40 yıldır balıkçılık yapan Engin Yıldız, tezgahlarda hamsi ve palamut balığının revaçta olduğunu ifade etti.
Pazar tezgahlarında balık fiyatlarının ise kilogram başına, hamsi 200 lira, istavrit 200 lira, mezgit 200 lira, uskumru 250 liradan alıcıyla buluştuğu belirtildi.
Yıldız, Hamsinin bir haftadır tezgahta olduğunu ve son 4-5 günde daha çok bollaştığını kaydetti.
Engin Yıldız, "Aşağı yukarı 3 gündür İğneada tarafında hamsicilik var. Karadeniz'in doğu bölgesinde bu sezon balıkçılık bitti." dedi.