Moskova'da 'scooter'lı suikast: Rus general öldürüldü

Rusya’nın başkentindeki bir apartmanın girişinde yaşanan patlamada Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov ve yardımcısının öldüğü açıklandı.

Rusya Soruşturma Komitesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Moskova’daki Ryazan Caddesi'ndeki bir apartmanın girişinde patlama yaşandığı belirtildi. Patlamanın el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı belirtilen açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı Kirillov ve yardımcısının hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

SCOOTER'IN İÇİNE GİZLENMİŞ

BBC'nin haberine göre patlayıcının bir scooter'ın içine gizlendiği belirlendi.

1 GÜN ÖNCE UKRAYNA TARAFINDAN SUÇLANMIŞTI

The Guardian’da yer alan habere göre, Kirillov ölümünden bir gün önce Ukrayna’da savcılar tarafından ülkede kimyasal silah kullandığı için suçlu bulunmuştu. BBC'nin haberine göre Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Rusya'nın Şubat 2022'den bu yana ülkede 4 bin 800'den fazla kimyasal silah kullanıldığını iddia ediyor. Rusya ise bu iddiaları reddediyor.



