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Moskova'da 'scooter'lı suikast: Rus general öldürüldü

Rusya Silahlı Kuvvetleri'nde görevli üst düzey bir general ve yardımcısı, Moskova'da meydana gelen patlamada öldürüldü.

17 Aralık 2024 | 10:23
Son Güncellenme: 17 Aralık 2024 | 10:24
Moskova'da 'scooter'lı suikast: Rus general öldürüldü

Rusya’nın başkentindeki bir apartmanın girişinde yaşanan patlamada Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov ve yardımcısının öldüğü açıklandı.

Rusya Soruşturma Komitesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Moskova’daki Ryazan Caddesi'ndeki bir apartmanın girişinde patlama yaşandığı belirtildi. Patlamanın el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı belirtilen açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı Kirillov ve yardımcısının hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

SCOOTER'IN İÇİNE GİZLENMİŞ

BBC'nin haberine göre patlayıcının bir scooter'ın içine gizlendiği belirlendi. 

1 GÜN ÖNCE UKRAYNA TARAFINDAN SUÇLANMIŞTI

The Guardian’da yer alan habere göre, Kirillov ölümünden bir gün önce Ukrayna’da savcılar tarafından ülkede kimyasal silah kullandığı için suçlu bulunmuştu. BBC'nin haberine göre Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Rusya'nın Şubat 2022'den bu yana ülkede 4 bin 800'den fazla kimyasal silah kullanıldığını iddia ediyor. Rusya ise bu iddiaları reddediyor. 

 

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16 Aralık borsada gün sonu rakamları
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (17 Aralık)
SPK, bir şirketin bedelli başvurusunu reddetti
Bugün 1 hissede bedelli, 1 hissede bedelsiz sermaye artırım var
Faiz indirimi hangi sektörlere yarayacak?
Fenerbahçe (FENER) bedelli tarihini duyurdu
Yeşil Yapı (YYAPI) bedelsiz tarihi belli oldu
Martı GYO (MRGYO) bedelsiz tarihi belli oldu
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (14.12.2024)
Borsada bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse
Yatırım araçlarında bu hafta: Hangisi kazandırdı?
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