ALES ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM ALES sonuçlara çevrildi

ALES/3 sınavına giren ve lisansüstü eğitim ile akademik kariyer hedefleyen adaylar için sonuç bekleme süreci başlamıştır. Sınavın yapıldığı 23 Kasım 2025 tarihinden itibaren gözler ÖSYM'nin sonuç duyurusuna çevrildi.
1 ALES ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin 2025 sınav takviminde yer alan kesin bilgilere göre, 23 Kasım'da uygulanan 2025-ALES/3 sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyişin bitiş tarihi netleşmiştir.
Sonuçların Açıklanacağı Tarih: 12 Aralık 2025 Cuma
2 ALES Sonuçları Nereden Öğrenilir?
Adaylar, sınav sonuçlarını şu kanallardan sorgulayabileceklerdir:
İnternet Sitesi: ÖSYM'nin resmî internet sitesi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile.
Mobil Uygulama: ÖSYM'nin mobil uygulaması üzerinden de sonuçlara hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanabilecektir.
Sonuç Belgesi İçeriği ve Güvenliği
Belge İçeriği: Adayların sonuç belgelerinde, sayısal ve sözel testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayıları, bu verilere dayalı olarak hesaplanan ALES puanları (Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık) ve adayın genel başarı sıraları yer alacaktır.
Doğrulama Sistemi: Belgelerin güvenilirliğini sağlamak amacıyla ÖSYM, “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” kullanmaktadır. Bu sistem sayesinde, sınav sonuç belgelerinin orijinalliği, belge üzerinde yer alan rastgele üretilmiş bir kontrol kodu aracılığıyla teyit edilebilecektir.