Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman bitiyor? 2026 İOKBS bursluluk sınavı zaman?

2026 Yılı Gelir Sınırı

Bursluluk sınavına başvurabilmek için ailenin maddi durumu en temel kriterdir. 2026 yılı sınavı için belirlenen mali sınır şöyledir:

Kişi Başı Gelir Sınırı: Ailenin 2025 yılı yıllık toplam gelirinden fert başına düşen net miktarın 250.000 TL’yi aşmaması gerekmektedir.

Bu hesaplama yapılırken ailenin toplam yıllık geliri, ailedeki toplam kişi sayısına bölünür. Eğer bu miktar belirlenen sınırı geçiyorsa, öğrenci kontenjan durumuna bakılmaksızın sınava giremez.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvuru süreci iki aşamadan oluşur:

Elektronik Başvuru: Veliler, başvuruları meb.gov.tr veya e-okul.meb.gov.tr adreslerinden gerçekleştirebilir.

Okul Onayı ve Belge Teslimi: Başvurunun geçerli sayılması için "EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname" ve gelir durumunu kanıtlayan diğer belgelerin süresi içinde okul müdürlüğüne teslim edilmesi ve müdürlükçe sistem üzerinden onaylanması zorunludur.