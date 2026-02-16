Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman bitiyor? 2026 İOKBS bursluluk sınavı zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2026 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için başvuruları devam ediyor. 5. sınıftan 11. sınıfa kadar geniş bir öğrenci kitlesini kapsayan bu sınav, maddi destek almak isteyen öğrenciler için büyük önem taşıyor.
İşte başvuru sürecine dair bilmeniz gerekenler:
Önemli Tarihler
Başvuru Dönemi: 9 Şubat 2026 – 11 Mart 2026
Okul Onayı İçin Son Gün: 13 Mart 2026 (Saat 17.00)
Sınav Tarihi: 26 Nisan 2026 Pazar
Sınav Saati: 10.00
2026 Yılı Gelir Sınırı
Bursluluk sınavına başvurabilmek için ailenin maddi durumu en temel kriterdir. 2026 yılı sınavı için belirlenen mali sınır şöyledir:
Kişi Başı Gelir Sınırı: Ailenin 2025 yılı yıllık toplam gelirinden fert başına düşen net miktarın 250.000 TL’yi aşmaması gerekmektedir.
Bu hesaplama yapılırken ailenin toplam yıllık geliri, ailedeki toplam kişi sayısına bölünür. Eğer bu miktar belirlenen sınırı geçiyorsa, öğrenci kontenjan durumuna bakılmaksızın sınava giremez.
Başvuru Nasıl Yapılır?
Başvuru süreci iki aşamadan oluşur:
Elektronik Başvuru: Veliler, başvuruları meb.gov.tr veya e-okul.meb.gov.tr adreslerinden gerçekleştirebilir.
Okul Onayı ve Belge Teslimi: Başvurunun geçerli sayılması için "EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname" ve gelir durumunu kanıtlayan diğer belgelerin süresi içinde okul müdürlüğüne teslim edilmesi ve müdürlükçe sistem üzerinden onaylanması zorunludur.