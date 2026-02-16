ARA
  Mart kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Gözler enflasyon oranlarında



Mart 2026 kira artış oranı, milyonlarca kiracı ve ev sahibini yakından ilgilendiren en kritik gündem maddelerinden biri haline geldi. Gözler enflasyon oranlarında. Peki Mart kira artış oranı ne zaman açıklanacak?



Mart ayı yaklaştıkça ev sahipleri ve kiracılar gözlerini enflasyon oranlarına çevirdi. Kira artışlarında tavanı belirleyen 12 aylık TÜFE ortalaması, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Şubat ayı enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak.

1 Mart kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

Mart kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

Mart ayı boyunca geçerli olacak yeni oranlar için kritik tarih 3 Mart 2026 Salı günüdür. Saat 10.00'da yapılacak açıklamayla birlikte:

Hem Şubat ayı enflasyon verisi belli olacak,

Hem de Mart ayı kira artışlarında kullanılacak yeni 12 aylık TÜFE ortalaması ilan edilecek. 

Şubat Kira Artışı Ne Kadar?

Şubat ayı için geçerli olan kira zam tavanı netleşti. Mevcut 12 aylık TÜFE ortalamasına göre, bu ay sözleşmesi yenilenecek olan kiracılar ve ev sahipleri için yasal sınır yüzde 33,98 olarak belirlendi.

İşte bu oran üzerinden örnek bir hesaplama ve süreçle ilgili bilmeniz gerekenler:

Şubat Kira Artış Hesaplama Örneği

Eğer mevcut kiranız üzerinden Şubat ayı içerisinde bir yenileme yapacaksanız, hesaplama şu şekilde olacaktır:

Mevcut Kira Bedeli: 20.000 TL

Kira Artış Oranı: %33,98

Aylık Kira Artış Tutarı: 6.796 TL

Yeni Toplam Kira Bedeli: 26.796 TL

Konutlarda uygulanan %25'lik sabit zam sınırı geride kaldığı için, artık hem konut hem de iş yeri kiralamalarında yasal tavan olarak 12 aylık TÜFE ortalaması baz alınıyor. Ev sahiplerinin bu oranın üzerinde bir artış talep etme hakkı yasal olarak bulunmamaktadır; ancak taraflar bu oranın altında bir rakam üzerinde anlaşmaya varabilirler.
