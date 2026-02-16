Mart kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Gözler enflasyon oranlarında

Şubat Kira Artışı Ne Kadar?

Şubat ayı için geçerli olan kira zam tavanı netleşti. Mevcut 12 aylık TÜFE ortalamasına göre, bu ay sözleşmesi yenilenecek olan kiracılar ve ev sahipleri için yasal sınır yüzde 33,98 olarak belirlendi.

İşte bu oran üzerinden örnek bir hesaplama ve süreçle ilgili bilmeniz gerekenler:

Şubat Kira Artış Hesaplama Örneği

Eğer mevcut kiranız üzerinden Şubat ayı içerisinde bir yenileme yapacaksanız, hesaplama şu şekilde olacaktır:

Mevcut Kira Bedeli: 20.000 TL

Kira Artış Oranı: %33,98

Aylık Kira Artış Tutarı: 6.796 TL

Yeni Toplam Kira Bedeli: 26.796 TL