TÜİK açıkladı: İnşaat üretimi yıllık bazda artış gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Aralık ayına ait inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, inşaatın alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı Aralık ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,4, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 5,8 ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi ise yüzde 5,5 oranında arttı.

İnşaat üretimi aylık yüzde 1 arttı

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Aralık ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,3, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,9 arttı. Özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi ise yüzde 0,4 oranında azalış gösterdi.