Kripto paralarda son 24 saatte neler yaşandı, haftaya nasıl başladı?

Kripto para piyasası, son dört haftadır devam eden sert satış baskısının ardından yeni haftaya zayıf bir görünümle başladı.

Faiz oranlarına ilişkin belirsizlik ve riskli varlıklara yönelik temkinli yaklaşım, risk iştahını sınırlamaya devam ederken, küresel piyasalardaki değerleme tartışmaları da fiyatlamalar üzerinde baskı oluşturuyor. ABD’de açıklanan son makroekonomik veriler ise karışık sinyaller üretiyor. Ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,4 ile beklentilerin altında gerçekleşmesi, enflasyonun ivme kaybettiğine işaret ederken, tarım dışı istihdamın 130 bin artması ve işsizlik oranının yüzde 4,3’e gerilemesi işgücü piyasasının görece güçlü seyrini koruduğunu gösterdi.

Bu tablo, ABD Merkez Bankası’nın haziran ayında faiz indirimi ihtimalini yeniden gündeme taşırken, güçlü istihdam görünümü nedeniyle politika yönüne ilişkin belirsizlik tamamen ortadan kalkmış değil. Bu hafta açıklanacak büyüme ve PMI verilerinin, ABD ekonomisinin momentumuna dair daha net sinyaller üretmesi bekleniyor. Küresel risk algısının seyrine bağlı olarak kripto varlıklarda kısa vadeli fiyatlamaların veri akışına duyarlı kalmaya devam edeceği öngörülüyor.

Bitcoin 68.433 dolardan fiyatlanırken, Ethereum 1.964, XRP 1,46, Solana ise 85,03 dolardan fiyatlanıyor. Geçtiğimiz hafta Bitcoin ETF’leri toplam 359,91 milyon dolarlık, Ethereum ETF’leri ise 161,15 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.

Grayscale, Aave Trust’ını ETF’ye dönüştürmek için SEC’e başvurdu

Kripto varlık yöneticisi Grayscale, merkeziyetsiz borç verme protokolü Aave’nin token’ını izleyen trust fonunu borsa yatırım fonuna (ETF) dönüştürmek amacıyla ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) Form S-1 başvurusunda bulundu.

Şirket, fonun adını Grayscale Aave Trust ETF olarak değiştirmeyi ve “GAVE” koduyla NYSE Arca’da işlem görmesini planladığını açıkladı. Yıllık yüzde 2,5 yönetim ücreti uygulanacak fonda Coinbase hem saklama kuruluşu hem de ana aracı kurum olarak görev yapacak. Grayscale’in başvurusu, altcoin’lere dayalı ETF’lere yönelik ilginin piyasalardaki gerilemeye rağmen sürdüğünü gösteren son girişimlerden biri oldu. DefiLlama verilerine göre toplam kilitli varlık değeri 27 milyar doların üzerinde olan Aave, en büyük merkeziyetsiz finans (DeFi) protokolü konumunda bulunuyor. Platform, kullanıcıların birden fazla blok zinciri üzerinde kripto varlık ödünç alıp vermesine imkan tanırken, AAVE token’ı stake edilerek getiri elde edilebiliyor.

Grayscale, Aave’e dayalı bir ETF için ABD’de düzenleyici onay talep eden ikinci şirket oldu. Şu ana kadar benzer bir ürün için başvuruda bulunan tek diğer şirket Bitwise olarak öne çıkıyor. Bitwise, aralık ayında Bitwise AAVE Strategy ETF için SEC’e başvurmuş ve Uniswap ile Zcash gibi popüler altcoin’lere dayalı ETF’ler oluşturmayı hedefleyen bir dizi başvuru yapmıştı. Bitwise’ın planladığı fon, varlıklarının en fazla yüzde 60’ını doğrudan AAVE token’larında, en az yüzde 40’ını ise AAVE’ye maruz kalan diğer ETF’ler gibi menkul kıymetlerde tutacak. Grayscale’in ETF’si ise doğrudan AAVE token’larına yatırım yapacak.

Geleneksel finans devi Apollo, Morpho ile ortaklık anlaşması imzaladı

Anlaşma kapsamında Apollo, projede önemli bir pay alarak blok zinciri tabanlı kredi altyapısının desteklenmesine katkı sağlayacak. Gelişme, DeFi platformunun arkasındaki kâr amacı gütmeyen Morpho Association tarafından duyuruldu. İş birliği çerçevesinde Apollo veya bağlı kuruluşları, önümüzdeki dört yıl içinde toplam arzı 1 milyar adet olan MORPHO yönetişim token’larının en fazla 90 milyon adedini satın alabilecek. Bu miktar, toplam arzın yüzde 9’una karşılık geliyor. Açıklamaya göre alımlar, açık piyasa işlemleri, tezgah üstü (OTC) işlemler ve diğer sözleşmeye dayalı düzenlemeler yoluyla gerçekleştirilecek. Ancak 48 aylık süre boyunca toplam sahiplik 90 milyon MORPHO token ile sınırlandırılacak ve transfer ile işlem kısıtlamaları uygulanacak.

Yaklaşık 940 milyar dolarlık varlığı yöneten çok uluslu bir varlık yöneticisi olan Apollo ile yapılan anlaşma, Morpho’nun son dönemde imzaladığı önemli ortaklıklara bir yenisini ekledi. Ocak ayı sonunda dijital varlık yöneticisi Bitwise, Morpho üzerinde yıllık yüzde 6 getiri sunan küratörlü kasalar sağlamak üzere platforma katılmıştı. Geçen hafta ise Bitcoin DeFi projesi Lombard, Bitcoin Smart Accounts lansmanı için Morpho’nun ilk likidite ortaklarından biri olduğunu açıklamıştı.

Rusya’da kripto işlemleri günlük 50 milyar rubleye ulaştı

Rusya Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası’nın, dijital varlıklara yönelik artan talep nedeniyle kripto piyasasına ilişkin düzenlemelerin hızlandırılması için hükümete çağrıda bulunduğu bildirildi. Yetkililer, ülkede vatandaşların kripto varlıklara günlük yaklaşık 50 milyar ruble (648 milyon dolar) harcadığını belirtti.

Rus basın kuruluşu RBC’nin haberine göre Maliye Bakan Yardımcısı Ivan Chebeskov, Alfa Talk konferansında düzenlenen dijital varlıklar panelinde yaptığı konuşmada, kripto işlemlerinin büyük bölümünün düzenleme dışı kanallar üzerinden gerçekleştiğini vurguladı. Chebeskov, ülkede günlük 50 milyar ruble seviyesinde kripto işlem hacmi oluştuğunu ve bunun yıllık bazda 10 trilyon rubleyi aştığını ifade etti. Bu tutarın düzenlenmemiş alanın dışında ve denetim dışında gerçekleştiğini söyledi. Söz konusu günlük hacim yaklaşık 648 milyon dolara, yıllık toplam ise 129 milyar dolara karşılık geliyor. Bu tablo, ABD ve Avrupa’nın uyguladığı ekonomik yaptırımların gölgesinde ülkede kripto varlıklara yönelik güçlü bir benimsenmeye işaret ediyor.

Avrupa Birliği ise Rusya’nın yaptırımları aşmak için kripto varlıkları kullanabileceği endişesini dile getiriyor. Financial Times’ın 10 Şubat tarihli haberine göre AB, yeni yaptırım paketi kapsamında Rusya ile tüm kripto para işlemlerinin yasaklanmasını gündeme aldı. Aralık ayı sonunda Rusya Merkez Bankası, hem nitelikli hem de niteliksiz yatırımcıların belirli kripto varlıkları satın almasına imkan tanıyacak bir politika taslağı yayımladı. Bu adım, bankanın daha önce kripto varlıkların tamamen yasaklanmasını savunan yaklaşımıyla belirgin bir tezat oluşturdu. Taslağa göre niteliksiz yatırımcılar için yıllık 300 bin ruble (3.834 dolar) tutarında kripto varlık bulundurma sınırı öngörülüyor. Nitelikli yatırımcılara ise gizlilik odaklı kripto paralar hariç olmak üzere piyasaya daha geniş erişim imkanı sağlanması planlanıyor.

Bitcoin (BTC)

Bitcoin yeni günde 68.433 dolar seviyesinde işlem görüyor. Hafta sonu 68.092-70.895 aralığında dalgalı bir seyir izleyen BTC, 70.000 dolar seviyesinin altında kalmaya devam ederek kısa vadeli görünümde zayıflığın sürdüğüne işaret ediyor. Özellikle 71.000–72.000 bandının aşılamamış olması, yukarı yönlü denemelerin henüz güçlü bir trend dönüşümüne evrilmediğini gösteriyor. Mevcut teknik yapıda 69.500 seviyesi ilk direnç noktası olarak izleniyor. Bu seviyenin aşılması halinde 70.800 ve 72.000 seviyeleri kısa vadeli toparlanma hedefleri olarak öne çıkabilir. Ancak 72.000 dolar üzerinde kalıcı fiyatlamalar görülmeden yükselişlerin sınırlı kalması beklenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 68.000 seviyesi ilk destek konumunda bulunuyor. Bu seviyenin kırılması durumunda 67.000 ve 66.000 destekleri takip edilecek. Özellikle 66.000 dolar altında kalıcılık sağlanması, satış baskısının yeniden güç kazanmasına ve teknik görünümün zayıflamasına neden olabilir. Genel görünüm, Bitcoin’in kısa vadede yön arayışını sürdürdüğüne işaret ediyor.

Ethereum (ETH)

Ethereum yeni günde 1.964 dolar seviyesinde fiyatlanıyor. Hafta sonu 2.100–1.934 bandında işlem gören ETH, 2.000 dolar seviyesinin altında kalmaya devam ederek teknik görünümde baskının sürdüğünü gösteriyor. 2.000 dolar eşiğinin yeniden kazanılamamış olması, toparlanma isteğinin sınırlı kaldığına işaret ediyor. Yukarı yönlü olası hareketlerde 1.990 ve 2.030 seviyeleri ilk direnç bölgeleri olarak öne çıkıyor. Bu seviyelerin aşılması halinde 2.100 seviyesi yeniden gündeme gelebilir. Ancak 2.100 dolar üzerinde kalıcı kapanışlar görülmeden yukarı yönlü hareketlerin güç kazanması zor görünüyor. Aşağı yönlü risklerde ise 1.930 seviyesi ilk destek konumunda bulunuyor. Bu seviyenin altına sarkılması durumunda 1.900 ve 1.850 destekleri takip edilecek. Özellikle 1.900 dolar altında kalıcılık sağlanması, teknik görünümün daha kırılgan bir yapıya evrilmesine neden olabilir. Mevcut yapı, Ethereum’da temkinli seyrin sürdüğünü gösteriyor.

Ripple (XRP)

XRP yeni günde 1,46 dolar seviyesinde işlem görüyor. Hafta sonu 1,65–1,45 aralığında fiyatlanan XRP, 1,45 dolar seviyesinin hemen üzerinde dengelenme çabası sergiliyor. Ancak 1,50 dolar üzerinde kalıcılık sağlanamaması, kısa vadeli görünümün zayıf kalmaya devam ettiğini gösteriyor. Yukarı yönlü denemelerde 1,50 ve 1,55 seviyeleri ilk direnç noktaları olarak izleniyor. Bu bölgelerin aşılması halinde 1,60 seviyesi yeniden hedef haline gelebilir. Ancak 1,55 dolar üzerinde kalıcı fiyatlamalar görülmeden yukarı yönlü hareketlerin sınırlı kalması beklenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1,45 seviyesi ilk önemli destek konumunda bulunuyor. Bu seviyenin kırılması durumunda 1,40 ve 1,35 destekleri gündeme gelebilir. Özellikle 1,40 dolar altında kalıcılık sağlanması, satış baskısının hızlanmasına ve volatilitenin artmasına neden olabilir. Genel teknik görünüm, XRP’nin kısa vadede kırılgan seyrini sürdürdüğüne işaret ediyor.

