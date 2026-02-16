Döngüsel modayı ölçekleyen girişim

Moda sektöründe hâkim olan hızlı tüketim refleksi, uzun süredir çevresel ve ekonomik sürdürülebilirlik tartışmalarının merkezinde yer alıyor. Üret–tüket–at döngüsüne dayalı doğrusal model hem kaynak israfını derinleştiriyor hem de ürünlerin gerçek potansiyelini daha kullanılmadan ortadan kaldırıyor. Bu tabloya alternatif olarak gelişen döngüsel moda yaklaşımı ise artık yalnızca niş bir sürdürülebilirlik söylemi değil; ölçeklenebilir bir iş modeline dönüşme aşamasında.

Bu dönüşümün Türkiye’deki güçlü örneklerinden biri olan nivo, modayı yalnızca estetik ya da trend ekseninde değil, ürünlerin tüm yaşam döngüsünü kapsayan bir ekonomik bakış açısıyla ele alıyor. Sistem dışında kalmış atıl ya da kullanılmayan ürünleri yeniden ekonomiye kazandıran yapı, değerin zaman içinde büyüdüğü döngüsel bir modeli merkeze alıyor. Böylece sürdürülebilirlik bir iletişim vaadi olmaktan çıkıp ölçülen, raporlanan ve sürekli geliştirilen bir iş pratiğine dönüşüyor.

3 milyar litrelik tasarruf

Döngüsel modelin operasyonel karşılığı ise Gebze’de konumlanan Yenileme Merkezi’nde hayata geçiyor. Merkeze ulaşan her ürün; kimliklendirme, detaylı kondisyon analizi ve kalite kontrol süreçlerinden geçiriliyor. İhtiyaca göre onarılan, temizlenen ve yeniden dolaşıma hazırlanan ürünler sayesinde bugüne kadar 3,5 milyondan fazla moda ürünü tekrar kullanıma kazandırıldı. Bu süreç, 3 milyar litrenin üzerinde su tasarrufu sağlanmasına ve binlerce ton karbon salımının önlenmesine katkı sundu.

Yenileme merkezi yatırımı

Yeni dönemde nivo, döngüsel ekonomiyi son kullanıcılar için daha erişilebilir kılmayı hedefliyor. Kullanıcıların kendi dolaplarında bekleyen ürünlerle sisteme aktif olarak dahil olduğu yeni yapı sayesinde, ürünlerin yeniden değere dönüşmesi amaçlanıyor. E-ticaret kanalıyla daha geniş kitlelere ulaşmayı planlayan şirket, döngüsel modayı alternatif bir seçenek olmaktan çıkararak erişilebilir ve ölçeklenebilir bir norm hâline getirmeyi hedefliyor.

2021 yılında moda sektöründeki atıkları yeniden ekonomiye kazandırmak amacıyla yola çıkan girişim, bugün 250 çalışanı, 16 mağazası ve Gebze’deki 5 bin metrekarelik yenileme merkeziyle faaliyet gösteriyor. Merkezde her ay yaklaşık 150 bin adet ürün işleniyor. nivo CEO’su ve Kurucu Ortağı Arnas Akbaş, moda atığının yaklaşık yüzde 70’inin dolaplarda kullanılmadan bekleyen ürünlerden oluştuğuna dikkat çekerek, “Yeni başlatacağımız projeyle markalar, müşterilerinden satılan ancak artık kullanılmayan ürünleri toplayarak nivo sistemine dahil edecek” diyor.

Yenileme merkezine yapılacak yeni yatırımlarla kapasitenin dört katına çıkacağını belirten Akbaş, 2026 sonunda aylık 1 milyon adet ürün işleme kapasitesine ulaşmayı hedeflediklerini vurguluyor. 2025 yılını yaklaşık 12 milyon dolarlık ciroyla tamamladıklarını ifade eden Akbaş, 2026’yı ise iki kat büyümeyle kapatmayı planladıklarını söylüyor.