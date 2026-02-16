Gıda hazırlama pazarı 15 milyar TL'yi aştı

Tüketici davranışlarındaki değişim, mutfak teknolojileri pazarında yeni bir dönemi beraberinde getiriyor. Yoğun çalışma temposu, şehir yaşamının hızlanması ve evde geçirilen sürenin azalması, tüketicilerin mutfakta daha pratik ve akıllı çözümlere yönelmesine neden oluyor. Araştırmalar da bu dönüşümü doğruluyor.

Arçelik Türkiye Pazarlama Kıdemli Direktörü Mehmet Tüfekçi’nin paylaştığı verilere göre, 2026 Global Tüketici Trendleri Raporu, tüketicilerin yüzde 66’sının hayatı sadeleştiren ve zaman kazandıran teknolojik çözümleri önceliklendirdiğini ortaya koyuyor. Şirketin 12 ülkede gerçekleştirdiği "Akıllı Yaşam Endeksi Araştırması" ise Türkiye’de her 10 tüketiciden 8’inin daha akıllı cihazlar istediğini gösteriyor. Tüketiciler mutfakta daha az zaman harcamak isterken; lezzet, sağlık ve güvenlikten ödün vermek istemiyor. Bu tablo, akıllı ve çok fonksiyonlu mutfak cihazlarını "lüks" kategorisinden çıkararak yeni bir standart haline getiriyor.

Bu talep artışı, gıda hazırlama pazarına da doğrudan yansıyor. Sektörel verilere göre, Türkiye’de gıda hazırlama pazarı 2025 yılı Kasım ayı itibarıyla 15 milyar TL’yi aşan bir büyüklüğe ulaştı. Artan şehirleşme oranı, çift gelirli hane sayısındaki yükseliş ve ev içi teknolojilere yapılan yatırımın artması, pazarın büyümesini destekleyen temel faktörler arasında yer alıyor. Özellikle çok fonksiyonlu ve bağlantılı cihaz segmenti, ortalamanın üzerinde bir büyüme performansı sergiliyor.

600 yemek tarifi yüklü

Bu dönüşümün son örneklerinden biri ise Arçelik’in yeni ürünü ThermoGurme oldu. Hazırlıktan pişirmeye kadar tüm süreci tek cihazda birleştiren ThermoGurme, 7 inç dokunmatik TFT ekran üzerinden adım adım yönlendirmeli pişirme rehberi sunuyor.

Cihaz içinde bulunan yaklaşık 600 yemek tarifi bulunuyor. 1000W ısıtma ve 700W yüksek devirli karıştırma gücüyle geniş bir tarif yelpazesine hitap eden cihaz, şirketin büyüyen gıda hazırlama pazarındaki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.

Tüketici talebindeki dönüşüm ve pazarın ulaştığı hacim dikkate alındığında, akıllı mutfak teknolojilerinin önümüzdeki dönemde ev elektroniği sektörünün en dinamik alt kategorilerinden biri olmaya devam etmesi bekleniyor.

5 milyon adetlik üretim

Arçelik Bolu Pişirici Cihazlar İşletmesi’nde açıklamalarda bulunan Tüfekçi, pişirici sektörüne ilişkin ise şu bilgileri veriyor: "Dünyada yılda 80 milyon adet pişirici üretiliyor ve satılıyor. Biz de bunun yüzde 10’unu yani 8 milyonunu üretiyoruz. Bolu’daki bu tesis 5 milyon adetlik üretimiyle dünyada tek çatı altından en fazla üretimi yapan işletme. Neredeyse her 1 saniyede 1 ürün çıkarıyoruz. Bu 5 milyonun yüzde 70’i de yurtdışına gönderiliyor. Yaklaşık 122 ülkeye ocak, fırın, davlumbaz vs. gibi pişirici ürünlerimiz gidiyor."