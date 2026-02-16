Emekli bayram ikramiyesine ne kadar zam yapılacak? Gözler 2026 emekli bayram ikramiyesinde

2026 yılı Ramazan ayı yaklaşırken, yaklaşık 17 milyon emekli için bayram ikramiyesi zammı ve ödeme takvimi netleşmeye başladı. 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak Ramazan ayı öncesinde, ikramiye artışını içeren düzenlemenin TBMM'ye sunulacak torba kanun teklifiyle yasalaşması bekleniyor.

Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak?

Hâlihazırda 4.000 TL (yıllık toplam 8.000 TL) olan bayram ikramiyesinin artırılması için farklı senaryolar üzerinde çalışılıyor:

5.000 TL Senaryosu: Kulislerde en çok konuşulan ve %25 artışa denk gelen bu rakamın yasalaşması durumunda, emekliler iki bayramda toplam 10.000 TL alacak.

5.500 - 6.000 TL Beklentisi: Bazı uzmanlar ve sivil toplum kuruluşları, enflasyon oranları göz önüne alındığında rakamın bu seviyelere çekilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Muhalefet Teklifi: CHP tarafından sunulan yasa teklifinde ikramiyenin asgari ücret seviyesine çıkarılması talep edilse de, hükümet kanadında bütçe disiplini nedeniyle 5.000 TL bandı daha olası görünüyor.