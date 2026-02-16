Emekli bayram ikramiyesine ne kadar zam yapılacak? Gözler 2026 emekli bayram ikramiyesinde

Gözler 2026 emekli bayram ikramiyesinde. Geçtiğimiz yıl 4.000 TL olarak ödenen bayram ikramiyeleri için bu yıl ciddi bir artış beklentisi ve Meclis’e sunulan kanun teklifleri gündemi meşgul ediyor.
2026 yılı Ramazan ayı yaklaşırken, yaklaşık 17 milyon emekli için bayram ikramiyesi zammı ve ödeme takvimi netleşmeye başladı. 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak Ramazan ayı öncesinde, ikramiye artışını içeren düzenlemenin TBMM'ye sunulacak torba kanun teklifiyle yasalaşması bekleniyor.
Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak?
Hâlihazırda 4.000 TL (yıllık toplam 8.000 TL) olan bayram ikramiyesinin artırılması için farklı senaryolar üzerinde çalışılıyor:
5.000 TL Senaryosu: Kulislerde en çok konuşulan ve %25 artışa denk gelen bu rakamın yasalaşması durumunda, emekliler iki bayramda toplam 10.000 TL alacak.
5.500 - 6.000 TL Beklentisi: Bazı uzmanlar ve sivil toplum kuruluşları, enflasyon oranları göz önüne alındığında rakamın bu seviyelere çekilmesi gerektiğini ifade ediyor.
Muhalefet Teklifi: CHP tarafından sunulan yasa teklifinde ikramiyenin asgari ücret seviyesine çıkarılması talep edilse de, hükümet kanadında bütçe disiplini nedeniyle 5.000 TL bandı daha olası görünüyor.
Ödeme Tarihleri ve Takvimi
Ramazan Bayramı’nın 20-22 Mart 2026 tarihlerinde idrak edilecek olması nedeniyle, ödemelerin bayramdan önceki hafta tamamlanması planlanıyor. Tahmini takvim şu şekildedir:
Bağ-Kur Emeklileri: 9 Mart 2026
Emekli Sandığı: 10 Mart 2026
SSK Emeklileri: 11-13 Mart 2026
Kimler, Ne Kadar Alacak?
İkramiye miktarı sadece emeklileri değil, dul ve yetim maaşı alan hak sahiplerini de kapsıyor. 5.000 TL'lik senaryo üzerinden ödeme tablosu şöyle şekillenecek:
Emekliler (Tam Maaş): 5.000 TL
Dul Yetim (%75 Hisse): 3.750 TL
Dul Yetim (%50 Hisse): 2.500 TL
Yetim (%25 Hisse): 1.250 TL
Yasal Süreç Nasıl İşleyecek?
Düzenlemenin önümüzdeki günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na gelmesi bekleniyor. Komisyonun ardından Genel Kurul’da oylanacak teklif, Cumhurbaşkanı onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Bu sürecin en geç Mart ayının ilk haftasına kadar tamamlanması öngörülüyor.