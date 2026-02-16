Mazot gübre desteği yattı mı? 2026 mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın üretim sezonu öncesi çiftçilere can suyu olan mazot ve gübre desteği (yeni adıyla Temel Destek) için Şubat ayının ortası itibarıyla beklenti en üst seviyeye çıkmış durumda. Bakanlığın ödeme takvimine dair son durum ve güncel tarımsal destek gelişmeleri şöyle:
Mazot ve Gübre Desteği Ne Zaman Yatacak?
Henüz Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından mazot ve gübre desteği ödemeleri için net bir tarih açıklanmadı. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalar baz alındığında, bu ödemelerin Şubat ayının son haftası ile Mart ayının ilk yarısı arasında T.C. kimlik numarasının son hanesine göre hesaplara yatırılması bekleniyor.
1,6 Milyar Liralık Güncel Destek Paketi
Bakan İbrahim Yumaklı, tarımsal üretimde sürekliliği sağlamak adına toplam 1 milyar 623 milyon liralık bir destek paketinin hesaplara aktarıldığını duyurdu. Bu paketin detayları şu şekilde paylaşıldı:
Arıcılık Desteği: 1 milyar 364 milyon TL
Hayvan Gen Kaynakları Desteği: 174 milyon TL
Küçükbaş Hayvancılık Desteği: 44 milyon TL
Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği: 37,9 milyon TL
Sertifikalı Tohum Üretim Desteği: 2,9 milyon TL
E-Devlet Üzerinden Sorgulama Nasıl Yapılır?
Üreticiler, kendilerine tanımlanan destek tutarlarını ve ödeme durumlarını e-Devlet kapısı üzerinden kolayca takip edebilirler:
e-Devlet sistemine T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.
Arama kısmına "Çiftçi Kayıt Sistemi" veya "Tarımsal Destekleme Ödemeleri" yazın.
Açılan ekranda güncel destek tutarlarınızı ve yatırılan miktarları görüntüleyebilirsiniz.
2026 yılı itibarıyla mazot ve gübre desteği, üretim planlamasını teşvik etmek amacıyla Temel Destek kalemi altında birleştirilmiştir. Bu yeni modelde ödemeler, sadece genel girdi maliyetlerini karşılamakla kalmayıp, stratejik ürün eken çiftçilere ek katsayılarla daha yüksek oranlarda yansıtılmaktadır.