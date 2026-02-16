Mazot gübre desteği yattı mı? 2026 mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?

Mazot ve Gübre Desteği Ne Zaman Yatacak?

Henüz Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından mazot ve gübre desteği ödemeleri için net bir tarih açıklanmadı. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalar baz alındığında, bu ödemelerin Şubat ayının son haftası ile Mart ayının ilk yarısı arasında T.C. kimlik numarasının son hanesine göre hesaplara yatırılması bekleniyor.

1,6 Milyar Liralık Güncel Destek Paketi

Bakan İbrahim Yumaklı, tarımsal üretimde sürekliliği sağlamak adına toplam 1 milyar 623 milyon liralık bir destek paketinin hesaplara aktarıldığını duyurdu. Bu paketin detayları şu şekilde paylaşıldı:

Arıcılık Desteği: 1 milyar 364 milyon TL

Hayvan Gen Kaynakları Desteği: 174 milyon TL

Küçükbaş Hayvancılık Desteği: 44 milyon TL

Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği: 37,9 milyon TL

Sertifikalı Tohum Üretim Desteği: 2,9 milyon TL