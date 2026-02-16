FED toplantısı ne zaman, hangi gün açıklanacak? Gözler FED 2. toplantısında

Piyasalardaki genel kanı, Fed’in bir süre daha mevcut seviyeleri koruyacağı yönünde birleşiyor. Şubat başı itibarıyla faizlerin sabit kalacağına dair beklentilerin yüzde 94,1 gibi çok yüksek bir seviyede seyretmesi, yatırımcıların büyük bir değişim öngörmediğini ancak Mart ayındaki olası bir ton değişikliğine hazırlandığını gösteriyor. Beklenti altında kalan enflasyon verilerine rağmen Powell'ın temkinli yaklaşımı, Mart toplantısını sadece bir karar anı değil, aynı zamanda yılın geri kalanı için bir sinyal mekanizması haline getiriyor.