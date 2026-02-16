FED toplantısı ne zaman, hangi gün açıklanacak? Gözler FED 2. toplantısında

Ocak ayında faizlerin sabit bırakılması piyasa tarafından bir mola olarak algılansa da sonrasında gelen çelişkili veriler Mart ayına dair beklentileri ikiye bölmüş durumda. Yatırımcılar için Mart toplantısı sadece bir oran kararı değil, aynı zamanda 2026 yılının geri kalanına dair bir yol haritası niteliği taşıyor.
1 FED toplantısı ne zaman, hangi gün açıklanacak?
Amerikan Merkez Bankası (Fed), şubat ayını pas geçerek piyasaları 18 Mart'taki kritik randevuya odakladı. Yılın ilk toplantısında faizleri sabit tutarak temkinli bir duruş sergileyen banka, Mart ayında hem yeni faiz kararını açıklayacak hem de ekonomik projeksiyonlarını güncelleyecek. Karar günü olan 18 Mart'ta saat 21.00’de yapılacak duyurunun ardından, Fed Başkanı Jerome Powell’ın kameralar karşısına geçerek vereceği mesajlar küresel piyasaların 2026 rotasını netleştirecek.
Piyasalardaki genel kanı, Fed’in bir süre daha mevcut seviyeleri koruyacağı yönünde birleşiyor. Şubat başı itibarıyla faizlerin sabit kalacağına dair beklentilerin yüzde 94,1 gibi çok yüksek bir seviyede seyretmesi, yatırımcıların büyük bir değişim öngörmediğini ancak Mart ayındaki olası bir ton değişikliğine hazırlandığını gösteriyor. Beklenti altında kalan enflasyon verilerine rağmen Powell'ın temkinli yaklaşımı, Mart toplantısını sadece bir karar anı değil, aynı zamanda yılın geri kalanı için bir sinyal mekanizması haline getiriyor.
Fed’in 2026 takvimi, yıl boyunca toplam 8 toplantıyla para politikasını şekillendirmeye devam edecek. Ocak ayında atılan ilk adımın ardından Mart, Nisan, Haziran, Temmuz, Eylül, Ekim ve Aralık aylarında yapılacak toplantılarla ABD ekonomisinin enflasyon ve istihdam dengesi gözetilecek. Özellikle Başkan Trump’ın faiz indirimi baskısı ile Fed’in veriye dayalı bağımsız duruşu arasındaki denge, bu sekiz durakta da piyasaların ana gündem maddesi olacak.