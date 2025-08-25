Okullar ne zaman açılıyor, ayın kaçında? 2025 okulların açılmasına kaç gün kaldı?

2025-2026 eğitim ve öğretim yılının takvimi netleşti. Öğrencilerin merakla beklediği tatil tarihleri belli oldu. Yeni dönemde ayrıca bazı okullarda “zilsiz okul” uygulaması hayata geçirilecek.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 2025-2026 eğitim takvimine göre okullar, 8 Eylül Pazartesi günü açılacak. Ancak, bu tarihten 1 hafta önce, kaynaştırma eğitimi alacak öğrenciler için uyum süreci başlayacak.
Buna göre, yeni eğitim-öğretim dönemine başlayacak olan 1. ve 5. sınıf kaynaştırma öğrencileri, ders başı için 1 Eylül Pazartesi tarihinde dersliklerinde hazır olacak. Bu erken başlangıç, öğrencilerin yeni okul ortamlarına ve arkadaşlarına daha kolay adapte olmalarını sağlamayı amaçlıyor.
ARA TATİL TARİHLERİ 2025 – 2026
Birinci Dönem Ara Tatili: 10-14 Kasım 2025 (5 gün)
İkinci Dönem Ara Tatili: 16-20 Mart 2026 (5 gün)
SÖMESTR (YARIYIL) TATİLİ TARİHLERİ 2025 - 2026
Yarıyıl Tatili: 19 Ocak 2026 Pazartesi - 30 Ocak 2026 Cuma (12 gün)
2026 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Birinci Dönem Sonu: 16 Ocak 2026 Cuma
İkinci Dönem Sonu ve Yaz Tatili Başlangıcı: 26 Haziran 2026 Cuma
ZİLSİZ OKUL UYGULAMASI
MEB, yeni dönemde bazı okullarda “zilsiz okul” uygulamasını başlatacak. Zil çalmayan okullarda öğrencilerin sorumluluk bilincinin artması hedefleniyor. Zil kullanılan okullarda ise ses seviyesi düşürülecek. Küçük yerleşim yerlerinde öğrenci sayısı azalan okulların açık kalması sağlanacak.