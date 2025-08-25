Okullar ne zaman açılıyor, ayın kaçında? 2025 okulların açılmasına kaç gün kaldı?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 2025-2026 eğitim takvimine göre okullar, 8 Eylül Pazartesi günü açılacak. Ancak, bu tarihten 1 hafta önce, kaynaştırma eğitimi alacak öğrenciler için uyum süreci başlayacak.

Buna göre, yeni eğitim-öğretim dönemine başlayacak olan 1. ve 5. sınıf kaynaştırma öğrencileri, ders başı için 1 Eylül Pazartesi tarihinde dersliklerinde hazır olacak. Bu erken başlangıç, öğrencilerin yeni okul ortamlarına ve arkadaşlarına daha kolay adapte olmalarını sağlamayı amaçlıyor.