ARA
DOLAR
41,00
0,15%
DOLAR
EURO
48,07
0,13%
EURO
GRAM ALTIN
4439,02
-0,01%
GRAM ALTIN
BIST 100
11515,80
1,26%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

YKS 2025 yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy: "Kıymetli adaylarımız, 2025 YKS yerleştirme sonuçları belli oldu. Sonuçları ÖSYM'nin 'ykssonuc.osym.gov.tr' adresinden öğrenebilirsiniz."


Son Güncellenme:
YKS 2025 yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının belli olduğunu duyurdu.

ÖSYM Başkanı Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2025 YKS yerleştirme sonuçlarının belli olduğunu ifade ederek, "Sonuçları ÖSYM'nin 'ykssonuc.osym.gov.tr' adresinden öğrenebilirsiniz. Sonuçların sizler, aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, her birinize ayrı ayrı üstün başarılar temenni ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Üniversitelerin kurumsal sayfaları üzerinden yapılacak olan açıklama ve yönlendirmeleri takip etmeniz faydalı olacaktır" ifadelerini kullandı.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL