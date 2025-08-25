Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının belli olduğunu duyurdu.



ÖSYM Başkanı Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2025 YKS yerleştirme sonuçlarının belli olduğunu ifade ederek, "Sonuçları ÖSYM'nin 'ykssonuc.osym.gov.tr' adresinden öğrenebilirsiniz. Sonuçların sizler, aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, her birinize ayrı ayrı üstün başarılar temenni ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Üniversitelerin kurumsal sayfaları üzerinden yapılacak olan açıklama ve yönlendirmeleri takip etmeniz faydalı olacaktır" ifadelerini kullandı.

