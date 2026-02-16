ARA
Ticari gayrimenkullerde son çeyrekte reel kayıp yaşandı

Merkez Bankası tarafından açıklanan Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi (TGFE) verilerine göre, Türkiye genelinde TGFE nominal olarak artış gösterirken, reel olarak azaldı.

Ticari gayrimenkullerde son çeyrekte reel kayıp yaşandı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) 2025 yılı dördüncü çeyreğine ilişkin Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi (TGFE) verilerini yayımladı. 

Buna göre, 2025 yılı dördüncü çeyreğinde Türkiye genelinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,1 oranında artan TGFE, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ise nominal olarak yüzde 30,9 oranında artış gösterdi. Reel olarak ise yüzde 0,5 oranında azaldı.

Türkiye genelinde, 2025 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,5 oranında artan Dükkan Fiyat Endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 31 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 0,5 oranında azaldı.

Aynı çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,7 oranında artan Ofis Fiyat Endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 30,5 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 0,8 oranında azaldı.

Üç büyük ildeki ticari gayrimenkul fiyat endeksleri

Üç büyük ildeki gelişmeler değerlendirildiğinde, İstanbul, Ankara ve İzmir’in ticari gayrimenkul fiyat endeksleri, 2025 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre, sırasıyla yüzde 7,8, 8,1 ve 7,1 oranlarında artış gösterdi. 

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ise, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 25, 36,5 ve 31,3 oranlarında artış kaydetti.

