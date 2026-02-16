Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? 2026 Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

2026 yılı Ramazan Bayramı için geri sayım sürerken, takvimin hem öğrenciler hem de çalışanlar için oldukça avantajlı bir tablo sunduğunu söyleyebiliriz. Bu yıl bayramın hafta sonuna denk gelmesi başlangıçta "tatil kısa mı kalacak?" sorusunu akıllara getirse de, Milli Eğitim Bakanlığı takvimi ve olası idari izin senaryoları durumu çok daha keyifli bir hale getiriyor.
2026 Ramazan Bayramı Takvimi
Bayram, Mart ayının üçüncü haftasında şu günlere denk geliyor:
Arife Günü: 19 Mart 2026 Perşembe (Yarım gün resmi tatil)
1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma (Resmi tatil)
2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi (Resmi tatil)
3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar (Resmi tatil)
Öğrenciler için bu yılki bayram, takvimlerin en büyük sürprizi diyebiliriz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim takvimine göre; ikinci dönem ara tatili tam olarak bayram haftasına, yani 16-20 Mart 2026 tarihlerine denk geliyor.
Bu çakışma sayesinde öğrenciler, herhangi bir ek karara gerek kalmaksızın 14 Mart Cumartesi gününden 22 Mart Pazar gününe kadar sürecek olan kesintisiz 9 günlük bir tatile sahip olacaklar.
Çalışanlar ve "9 Gün" İhtimali
Çalışanlar için durum, kamu veya özel sektörde olmalarına göre farklılık gösterebilir:
Kamu Çalışanları: Hükümetin, 19 Mart Perşembe (arife) günü için tam gün veya öncesindeki günleri kapsayan bir idari izin kararı alması durumunda, memurlar için de tatil 9 güne tamamlanabilir. Ancak şu anki yasal statüye göre tatil, 19 Mart öğleden sonra başlayıp 22 Mart Pazar akşamı sona erecek şekilde 3,5 gün olarak görünüyor.
Özel Sektör: Özel sektörde tatil süresi genellikle resmi tatil günleri (3,5 gün) ile sınırlı kalıyor. Ancak birçok şirket, arife gününü tam gün tatil ilan ederek süreci hafta sonuyla birleştiriyor.