Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? 2026 Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

Öğrenciler için bu yılki bayram, takvimlerin en büyük sürprizi diyebiliriz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim takvimine göre; ikinci dönem ara tatili tam olarak bayram haftasına, yani 16-20 Mart 2026 tarihlerine denk geliyor.

Bu çakışma sayesinde öğrenciler, herhangi bir ek karara gerek kalmaksızın 14 Mart Cumartesi gününden 22 Mart Pazar gününe kadar sürecek olan kesintisiz 9 günlük bir tatile sahip olacaklar.