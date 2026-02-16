Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihleri

Piyasa Beklentileri ve Ocak Ayı Kararı

Yılın ilk toplantısı olan 22 Ocak 2026'da Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan indirerek %37 seviyesine çekmişti. Mart ayındaki toplantıda ise yatırımcılar şu başlıklara odaklanacak:

Enflasyon Vurgusu: Ocak ayında yıllık enflasyonun %30,65 seviyesinde gerçekleşmesi, Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine devam edip etmeyeceği konusunda piyasalarda bir belirsizlik yarattı.

Karar Metni: "Sıkı duruşun korunacağı" mesajının tonu, Türk Lirası varlıkları ve döviz kurları üzerindeki seyri belirleyecek.

İkinci Çeyrek Projeksiyonu: Bu toplantı, bahar aylarında para politikasının nasıl bir yol izleyeceğine dair en net yol haritasını sunacak.