Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan 2026 takvimine göre, yılın ikinci Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı için tarih netleşti.
Mart 2026 Faiz Kararı Takvimi
Merkez Bankası, Mart ayındaki toplantısını ayın ortasında gerçekleştirecek:
Toplantı Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe
Kararın Açıklanacağı Saat: 14.00
PPK Özeti Yayını: 18 Mart 2026
Piyasa Beklentileri ve Ocak Ayı Kararı
Yılın ilk toplantısı olan 22 Ocak 2026'da Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan indirerek %37 seviyesine çekmişti. Mart ayındaki toplantıda ise yatırımcılar şu başlıklara odaklanacak:
Enflasyon Vurgusu: Ocak ayında yıllık enflasyonun %30,65 seviyesinde gerçekleşmesi, Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine devam edip etmeyeceği konusunda piyasalarda bir belirsizlik yarattı.
Karar Metni: "Sıkı duruşun korunacağı" mesajının tonu, Türk Lirası varlıkları ve döviz kurları üzerindeki seyri belirleyecek.
İkinci Çeyrek Projeksiyonu: Bu toplantı, bahar aylarında para politikasının nasıl bir yol izleyeceğine dair en net yol haritasını sunacak.