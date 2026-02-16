ARA
  Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihleri

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan 2026 yılı Para Politikası Kurulu (PPK) takvimine göre, Şubat ayında bir faiz kararı toplantısı bulunmuyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihleri

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan 2026 takvimine göre, yılın ikinci Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı için tarih netleşti. 

Mart 2026 Faiz Kararı Takvimi

Merkez Bankası, Mart ayındaki toplantısını ayın ortasında gerçekleştirecek:

Toplantı Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe

Kararın Açıklanacağı Saat: 14.00

PPK Özeti Yayını: 18 Mart 2026

 

Piyasa Beklentileri ve Ocak Ayı Kararı

Yılın ilk toplantısı olan 22 Ocak 2026'da Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan indirerek %37 seviyesine çekmişti. Mart ayındaki toplantıda ise yatırımcılar şu başlıklara odaklanacak:

Enflasyon Vurgusu: Ocak ayında yıllık enflasyonun %30,65 seviyesinde gerçekleşmesi, Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine devam edip etmeyeceği konusunda piyasalarda bir belirsizlik yarattı.

Karar Metni: "Sıkı duruşun korunacağı" mesajının tonu, Türk Lirası varlıkları ve döviz kurları üzerindeki seyri belirleyecek.

İkinci Çeyrek Projeksiyonu: Bu toplantı, bahar aylarında para politikasının nasıl bir yol izleyeceğine dair en net yol haritasını sunacak.

 

 

 2026 Yılının Geri Kalan Toplantı Tarihleri

Eğer yatırım planlarınızı Merkez Bankası kararlarına göre şekillendiriyorsanız, yılın geri kalanındaki kritik tarihleri de not edebilirsiniz:

22 Nisan 2026

11 Haziran 2026

23 Temmuz 2026

10 Eylül 2026

22 Ekim 2026

10 Aralık 2026
