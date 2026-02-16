Trendyolmilla, evlenecek çiftler için kampanya başlattı

E-ticaret platformu Trendyol’un hazır giyim markası Trendyolmilla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yürüttüğü Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi çerçevesinde, evlilik hazırlığındaki genç çiftlere yönelik bir kampanya devreye alındı.

Kampanya kapsamında Trendyolmilla Home ve Trendyolmilla ev giyim kategorilerinde seçili ürünlerde 2 bin 500 TL ve üzeri alışverişlere 500 TL indirim uygulanacak.

Kampanya çerçevesinde çiftler; tabak, bardak ve fincan gibi sofra ve mutfak ürünlerinin yanı sıra nevresim takımı, çarşaf, yastık kılıfı ve havlu seti gibi ev tekstili ürünlerini indirimli fiyatlarla temin edebiliyor. Ev giyim kategorisinde ise pijama takımları ve gecelikler de kampanya kapsamındaki ürünler arasında yer alıyor.

"Yuva kurma sürecinin hem heyecanlı hem özen gerektiren bir dönem olduğunun farkındayız"

Trendyolmilla Genel Müdürü Sanem Tuna, kampanyaya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Trendyolmilla olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında evlilik yolundaki gençlerin yanında durmayı çok önemsiyoruz.

Yuva kurma sürecinin hem heyecanlı hem özen gerektiren bir dönem olduğunun farkındayız. Bu kampanya ile amacımız, genç çiftlerin yeni evlerini daha kolay, keyifli ve erişilebilir şekilde kurmalarına destek olmak.

En yeni trendleri kaliteli ve ulaşılabilir ürünlerle sunarken, evlilik yolculuğunda ihtiyaç duydukları pek çok ürünü Trendyolmilla Home çatısı altında bir araya getiriyoruz."

İndirim kodu nasıl temin edilecek?

Kampanyadan yararlanmak isteyen çiftlerin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi’ne başvurularını tamamlaması gerekiyor. Başvurusu kabul edilerek başvuru durumu “Nikâh onayı bekleniyor” aşamasına geçen genç çiftler, kendilerine özel indirim kodunu e-Devlet üzerinden alabilecek. Kod, Trendyolmilla Evlilik Destek Kampanyası sayfasında doğrulandıktan sonra aktif hale gelecek.

Diğer kampanyalarla birleştirilebiliyor

İndirim kodu, Trendyolmilla Home ve Trendyolmilla ev giyim kategorisinde seçili ürünlerde geçerli olan diğer kampanya ve indirimlerle birlikte kullanılabilecek. Sepette tüm indirimler uygulandıktan sonra kalan tutarın en az 2 bin 500 TL olması durumunda 500 TL indirim otomatik olarak sepete yansıtılacak. Çiftler, indirim kodunu e-Devlet başvurusunda belirtilen geçerlilik tarihi sonuna kadar kullanabilecek.