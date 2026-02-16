Veriler belli oldu Hizmet üretimi aralık ayında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Aralık ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, hizmet üretim endeksi (2021=100) 2025 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 arttı.

Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,5, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5,2, bilgi ve iletişim hizmetleri ise yüzde 5 oranında artış gösterdi.

Ayrıca, aynı dönemde gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,5 azalırken, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 4,6 arttı.

Hizmet üretim endeksi aylık yüzde 1 arttı

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,3, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,5 oranında artış gösterdi.

Bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 0,5 azalırken, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,7 arttı. Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler ise yüzde 1,3, idari ve destek hizmetleri yüzde 1,3 oranında azalış gösterdi.