Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 9,99 puan artarak 1.339,89 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 4,33 puan ve yüzde 0,33 kazançla 1.334,22 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.331,63, en yüksek 1.348,30 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,75 artışla 1.339,89 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,87 ve sanayi endeksi yüzde 1,33 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,39 ve teknoloji endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,28 ve holding endeksi yüzde 1,60 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,93 ile metal ana sanayi, en çok kaybettiren ise yüzde 1,60 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Yüzde 1,33 değer kazanan BIST Sınai endeksi ise tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 13,52 puan ve yüzde 0,92 yükselerek 1.481,10 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 47’si prim yaptı, 50’si geriledi.

Petkim, Şişecam, Kardemir (D), Sasa Polyester ve Doğan Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİSTLERİN YORUMU NE? *

AA’nın aktardığı habere göre analistler, pay piyasalarında dünkü alıcılı seyrin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK), vatandaşın ve reel sektörün finansman koşullarını kolaylaştırmak amacıyla uygulanan tedbirleri devam ettirmesiyle bugün de sürdüğünü ifade etti.

BDDK kararına göre, 30 Haziran 2021’e kadar kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanınarak gecikmeye giren krediler takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün beklenilmeye devam edilecek.

Kart borçlarını öteledikleri süre boyunca bankaların asgari tutar da dahil olmak üzere alacaklarını talep etmeyerek ödemesiz dönem tanımlayabilme uygulaması da 30 Haziran 2021’e kadar sürecek.

YARIN HANGİ VERİLER VAR? *

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ile ilgili gelişmeler, ABD ve Avrupa başta olmak üzere ekonomiyi destekleme adımları ile ABD ve Çin arasında tekrar artan gerilimin yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, yarın yurt içinde dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise Çin’de enflasyon, ABD’de toptan stoklar ve Almanya’da dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.360 seviyesinin direnç, 1.290 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Altının onsu 1.866,70 dolar *

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.866,70 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,7 artışla 469 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,8032 lira, satışta 7,8345 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,8318 lira, satışta 7,8632 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,56’dan, bileşik getirisi de yüzde 15,09’dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2112, sterlin/dolar paritesi 1,3301, dolar/yen paritesi de 104,15 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,20 gerileyerek 48,65 dolardan işlem görüyor.