Eskişehir TOKİ sonuçları açıklandı mı? TOKİ Eskişehir kura sonucu sorgulama sayfası

Eskişehir’de binlerce vatandaşın merakla beklediği TOKİ sosyal konut projesinde hak sahipleri bugün netleşti. Peki Eskişehir TOKİ sonuçları açıklandı mı? TOKİ Eskişehir kura sonucu sorgulama sayfası

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Eskişehir TOKİ sonuçları açıklandı mı? TOKİ Eskişehir kura sonucu sorgulama sayfası

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Prof. Dr. Necat Akdeniz Akgün Konferans Salonu'nda saat 11.00’de başlayan kura çekimiyle, şehrin çehresini değiştirecek 6 bin 55 konutun sahipleri noter huzurunda belirlendi  

Önemli bir heyecanın yaşandığı Eskişehir'de kura süreci bugün başarıyla başladı. 500 bin Sosyal Konut Projesi ("İlk Evim") kapsamında Eskişehir’deki 6 bin 055 konut için hak sahiplerinin belirlenmesi, noter denetiminde devam eden bir süreçtir.

Eskişehir kurasının ardından gözler,   Türkiye genelindeki diğer illere ve sorgulama ekranlarına çevrildi.

Eskişehir TOKİ Kura Sonucu Nasıl Sorgulanır?

Noter çekilişi tamamlandıktan kısa bir süre sonra asil ve yedek listeler dijital platformlara yüklenmektedir. Sonuçlara ulaşmak için şu yöntemleri kullanabilirsiniz:

e-Devlet Üzerinden: Giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" veya "Konut Projeleri Kura Sonuç ve Proje Durum Sorgulama" yazarak T.C. kimlik numaranızla durumu kontrol edebilirsiniz.

TOKİ Resmi Sitesi: toki.gov.tr adresindeki "Kura Sonuçları" sekmesinden ilgili ile ait PDF listelerine ulaşabilirsiniz.

YouTube Takibi: Çekilişlerin anlık durumunu TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayın tekrarından da takip edebilirsiniz.

 Dikkat Edilmesi Gerekenler

Başvuru Bedeli İadesi: Kurada adı çıkmayan vatandaşlar, çekilişin üzerinden 5 iş günü geçtikten sonra başvuru sırasında yatırdıkları ücreti ilgili banka (Ziraat Bankası veya Halkbank) şubelerinden veya ATM'lerinden iade alabilirler.

Sözleşme Süreci: Hak sahibi olan vatandaşlar için konut belirleme ve sözleşme imzalama tarihleri, kuradan bir süre sonra TOKİ tarafından ilan edilecektir. Bu süreçte resmi duyurular dışında gelen arama veya mesajlara (dolandırıcılık riskine karşı) itibar edilmemelidir.

Eskişehir İlçe İlçe Konut Dağılımı

Çekilişler, en yüksek kontenjana sahip olan Merkez (Odunpazarı ve Tepebaşı) ilçelerinden başlayarak aşağıdaki sırayla gerçekleştirilmektedir:

SIRA NOİLÇEKONUT SAYISIDURUM
1ESKİŞEHİR MERKEZ5.080Kura Devam Ediyor / Tamamlanıyor
2İNÖNÜ200Beklemede / Çekiliyor
3SİVRİHİSAR120Beklemede
4ÇİFTELER80Beklemede
5GÜNYÜZÜ80Beklemede
6SEYİTGAZİ80Beklemede
7MAHMUDİYE80Beklemede
8MİHALIÇÇIK77Beklemede
9SARICAKAYA79Beklemede
10ALPU60Beklemede
11BEYLİKOVA50Beklemede
12HAN35Beklemede
13MİHALGAZİ34Beklemede
TOPLAM 6.055 

TOKİ Eskişehir konut fiyatları 

TOKİ’nin sosyal konut projelerinde genel uygulama; %10 peşinat alınması ve kalan borcun 240 ay (20 yıl) vadeyle taksitlendirilerek ödenmesi yönündedir. Anadolu illerinde konut tiplerine göre TOKİ’nin paylaştığı genel fiyat hedefleri ise şöyle sıralanıyor:

Konut TipiFiyatAylık Taksit (başlangıç)
1+1 (55 m²)1.800.000 TL6.750 TL’den
2+1 (65 m²)2.200.000 TL8.250 TL’den
2+1 (80 m²)2.650.000 TL9.938 TL’den

Şubat 2026 Kura Takvimi (Güncel)

Bu hafta Türkiye'nin pek çok ilinde kura heyecanı yaşanacak. İşte Şubat ayının geri kalanındaki kritik duraklar:

Tarihİl
16 Şubat PazartesiEskişehir, Karaman
17 Şubat SalıKonya, Sakarya
18 Şubat ÇarşambaMersin, Kırklareli
19 Şubat PerşembeDiyarbakır
20 Şubat CumaAdana, Çanakkale, Gaziantep
21 Şubat CumartesiBursa

 
