Eskişehir TOKİ sonuçları açıklandı mı? TOKİ Eskişehir kura sonucu sorgulama sayfası

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Prof. Dr. Necat Akdeniz Akgün Konferans Salonu'nda saat 11.00’de başlayan kura çekimiyle, şehrin çehresini değiştirecek 6 bin 55 konutun sahipleri noter huzurunda belirlendi
Önemli bir heyecanın yaşandığı Eskişehir'de kura süreci bugün başarıyla başladı. 500 bin Sosyal Konut Projesi ("İlk Evim") kapsamında Eskişehir’deki 6 bin 055 konut için hak sahiplerinin belirlenmesi, noter denetiminde devam eden bir süreçtir.
Eskişehir kurasının ardından gözler, Türkiye genelindeki diğer illere ve sorgulama ekranlarına çevrildi.
Eskişehir TOKİ Kura Sonucu Nasıl Sorgulanır?
Noter çekilişi tamamlandıktan kısa bir süre sonra asil ve yedek listeler dijital platformlara yüklenmektedir. Sonuçlara ulaşmak için şu yöntemleri kullanabilirsiniz:
e-Devlet Üzerinden: Giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" veya "Konut Projeleri Kura Sonuç ve Proje Durum Sorgulama" yazarak T.C. kimlik numaranızla durumu kontrol edebilirsiniz.
TOKİ Resmi Sitesi: toki.gov.tr adresindeki "Kura Sonuçları" sekmesinden ilgili ile ait PDF listelerine ulaşabilirsiniz.
YouTube Takibi: Çekilişlerin anlık durumunu TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayın tekrarından da takip edebilirsiniz.
Dikkat Edilmesi Gerekenler
Başvuru Bedeli İadesi: Kurada adı çıkmayan vatandaşlar, çekilişin üzerinden 5 iş günü geçtikten sonra başvuru sırasında yatırdıkları ücreti ilgili banka (Ziraat Bankası veya Halkbank) şubelerinden veya ATM'lerinden iade alabilirler.
Sözleşme Süreci: Hak sahibi olan vatandaşlar için konut belirleme ve sözleşme imzalama tarihleri, kuradan bir süre sonra TOKİ tarafından ilan edilecektir. Bu süreçte resmi duyurular dışında gelen arama veya mesajlara (dolandırıcılık riskine karşı) itibar edilmemelidir.
Eskişehir İlçe İlçe Konut Dağılımı
Çekilişler, en yüksek kontenjana sahip olan Merkez (Odunpazarı ve Tepebaşı) ilçelerinden başlayarak aşağıdaki sırayla gerçekleştirilmektedir:
|SIRA NO
|İLÇE
|KONUT SAYISI
|DURUM
|1
|ESKİŞEHİR MERKEZ
|5.080
|Kura Devam Ediyor / Tamamlanıyor
|2
|İNÖNÜ
|200
|Beklemede / Çekiliyor
|3
|SİVRİHİSAR
|120
|Beklemede
|4
|ÇİFTELER
|80
|Beklemede
|5
|GÜNYÜZÜ
|80
|Beklemede
|6
|SEYİTGAZİ
|80
|Beklemede
|7
|MAHMUDİYE
|80
|Beklemede
|8
|MİHALIÇÇIK
|77
|Beklemede
|9
|SARICAKAYA
|79
|Beklemede
|10
|ALPU
|60
|Beklemede
|11
|BEYLİKOVA
|50
|Beklemede
|12
|HAN
|35
|Beklemede
|13
|MİHALGAZİ
|34
|Beklemede
|TOPLAM
|6.055
TOKİ Eskişehir konut fiyatları
TOKİ’nin sosyal konut projelerinde genel uygulama; %10 peşinat alınması ve kalan borcun 240 ay (20 yıl) vadeyle taksitlendirilerek ödenmesi yönündedir. Anadolu illerinde konut tiplerine göre TOKİ’nin paylaştığı genel fiyat hedefleri ise şöyle sıralanıyor:
|Konut Tipi
|Fiyat
|Aylık Taksit (başlangıç)
|1+1 (55 m²)
|1.800.000 TL
|6.750 TL’den
|2+1 (65 m²)
|2.200.000 TL
|8.250 TL’den
|2+1 (80 m²)
|2.650.000 TL
|9.938 TL’den
Şubat 2026 Kura Takvimi (Güncel)
Bu hafta Türkiye'nin pek çok ilinde kura heyecanı yaşanacak. İşte Şubat ayının geri kalanındaki kritik duraklar:
|Tarih
|İl
|16 Şubat Pazartesi
|Eskişehir, Karaman
|17 Şubat Salı
|Konya, Sakarya
|18 Şubat Çarşamba
|Mersin, Kırklareli
|19 Şubat Perşembe
|Diyarbakır
|20 Şubat Cuma
|Adana, Çanakkale, Gaziantep
|21 Şubat Cumartesi
|Bursa