Eskişehir TOKİ sonuçları açıklandı mı? TOKİ Eskişehir kura sonucu sorgulama sayfası

Önemli bir heyecanın yaşandığı Eskişehir'de kura süreci bugün başarıyla başladı. 500 bin Sosyal Konut Projesi ("İlk Evim") kapsamında Eskişehir’deki 6 bin 055 konut için hak sahiplerinin belirlenmesi, noter denetiminde devam eden bir süreçtir.

Eskişehir kurasının ardından gözler, Türkiye genelindeki diğer illere ve sorgulama ekranlarına çevrildi.

Eskişehir TOKİ Kura Sonucu Nasıl Sorgulanır?

Noter çekilişi tamamlandıktan kısa bir süre sonra asil ve yedek listeler dijital platformlara yüklenmektedir. Sonuçlara ulaşmak için şu yöntemleri kullanabilirsiniz:

e-Devlet Üzerinden: Giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" veya "Konut Projeleri Kura Sonuç ve Proje Durum Sorgulama" yazarak T.C. kimlik numaranızla durumu kontrol edebilirsiniz.

TOKİ Resmi Sitesi: toki.gov.tr adresindeki "Kura Sonuçları" sekmesinden ilgili ile ait PDF listelerine ulaşabilirsiniz.

YouTube Takibi: Çekilişlerin anlık durumunu TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayın tekrarından da takip edebilirsiniz.