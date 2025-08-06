Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut GYO işbirliğiyle hayata geçirilen "Gayrimenkul Sertifikası" uygulamasında talep toplama süreci devam ediyor.

Halka arz fiyatı 7,59 lira olarak belirlenen ve talep toplama süreci 4 Ağustos'ta başlayan Damla Kent projesine ait sertifikalar, yüzde 25 indirimle halka arz ediliyor.

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yılmaz, gayrimenkul sertifikasına ve talep toplama sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, bu modelin ilk defa 2017'de yaklaşık 200 konutluk bir projede uygulandığını anımsatarak, "Başarılı olmuş bir model olarak görüyoruz. Proje tamamlandığında yüzde 72'sinin dairelerini aldığını, geri kalan yüzde 28'lik kısım için ise sertifika sahiplerinin değer artışından kazandığını görüyoruz." diye konuştu.

"Talep toplamayla beraber ciddi bir derinliğe ulaştık"

Damla Kent projesinde, 2017'deki ilk gayrimenkul sertifikası uygulamasının yatırımcılar için değerli bir tecrübe olduğunu belirten Yılmaz, şu açıklamalarda bulundu:

"O tecrübeden edindiğimiz geri bildirimler ışığında, SPK ile birlikte bugünkü modeli tasarladık. Özellikle sürekli likidite, adil piyasa yapıcılığı ve yüzde 5'lik daraltılmış fiyat marjı gibi mekanizmaları, o dönemki deneyimlerden yola çıkarak yatırımcıyı daha fazla koruyacak şekilde kurguladık.

Talep toplamayla beraber ciddi bir derinliğe ilk günden ulaştık. Bu önemli konulardan bir tanesiydi. Diğer taraftan bakıldığında, gayrimenkul sertifikasında fiyat düşüşlerinin veya anlamsız artışların önüne geçmek adına da gerekli önlemleri SPK ile beraber aldık. Bu da önemli hususlardan bir tanesi. Vatandaşımız gayrimenkul sertifikası ile konuta erişmek için yeni bir enstrümana ulaşmış oluyor."

Damla Kent projesi: Belirli bir lot sayısına ulaşan daire alabiliyor

Yasir Yılmaz, Damla Kent'in, Emlak Konut'un yeni nesil şehir planlama vizyonuyla hayata geçirdiği bir proje olduğunu belirterek, "Geniş yeşil alanları, sosyal donatıları, kapalı otoparkları ve nitelikli malzeme seçimiyle, bölgedeki diğer marka projelerimizle aynı kalite standartlarında bir yaşam merkezi olarak tasarlanmıştır.' dedi.

Bu sertifika modelinde peşinat ve taksit zorunluluğunun olmadığını, faizin işletildiği bir uygulama bulunmadığını vurgulayan Yılmaz, belirli bir lot sayısına ulaşarak dairelerin alınabileceğini anlattı.

4 yılda eksik lot tamamlama imkanı

Yılmaz, halka arzda alınacak belirli bir sertifikayla sisteme dahil olan vatandaşların 4 yılda eksik lotlarını tamamlama imkanının bulunduğunu kaydederek, bu enstrümanın faiz hassasiyeti olan yatırımcılara da hitap ettiğini söyledi.

Birden fazla alternatif sunuluyor

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yılmaz, gayrimenkul sertifikasında yatırımcılar için süreç sonunda iki net seçenek bulunduğunu belirterek, bunları şöyle açıkladı:

"Birincisi, ev sahibi olma yoludur. Bu yolda, hedefledikleri konut için gerekli sayıda sertifikayı 4 yıl içinde borsadan toplayarak tapularına kavuşabilirler.

İkinci seçenek ise değer artışından kazanma yoludur. Bu yolu tercih edenler, vade sonunda ellerindeki sertifikalar karşılığında, proje tamamlandığında satılan dairelerden elde edilen gelirden paylarını alırlar.

Elbette tüm yatırımcılar, bu iki yoldan birini seçene kadar sertifikalarını Borsa İstanbul'da diledikleri zaman alıp satma özgürlüğüne sahiptir.

"Yüzde 25 indirimle vatandaşımıza sunduk"

Yasir Yılmaz, gayrimenkulün genelinde ve Emlak Konut projelerinde yaşanan değer artışından bahsederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Burası Emlak Konut'un nitelikli projelerinden olacak. 2021 yılında metrekaresi 30 bin lira bandında olan Çınarköy projemiz 2024'ün sonunda 120 bin liralar bandına geldi. Yani 4 kat değer artışı çok net bir şekilde gözüküyor. Başakşehir'deki projelerimizde benzer artışların olduğunu görüyoruz. Damla Kent projesinde aynı nitelikli bir projeyi aslında iskontolu olarak piyasaya sunuyoruz."

Yılmaz, Başakşehir bölgesindeki Emlak Konut projelerinde metrekare satış fiyatlarının peşin ödemede 100 bin liranın üzerinde olduğunu ifade ederek, projenin yüzde 25'lik indirimle vatandaşa sunulduğunu söyledi.

Projenin halka arz fiyatının, SPK lisanslı bağımsız bir kuruluş tarafından hazırlanan değerleme raporu baz alınarak belirlendiğini vurgulayan Yılmaz, "Bu fiyat, projemizin temeline bizimle birlikte harç koyan ilk yatırımcılarımıza, bir 'kurucu ortak avantajı' sunmaktadır. Amacımız, bölgedeki güncel rayiçler üzerinden, projenin başlangıç değerlemesine ortak olan yatırımcılarımıza adil bir başlangıç noktası sağlamaktır.' şeklinde konuştu.

İlk bir ay fiyat istikrarı uygulanacak

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yılmaz, projenin okullarıyla, camileriyle ve ticari alanlarıyla tamamının planlandığını belirterek, çağın gereklerine uygun ve vatandaşların trafiğe bulaşmadan yaşayabileceği Damla Kent'in üç metro hattına ve bir tramvay hattına yakınlığıyla dikkati çektiğini vurguladı.

Yılmaz, "Bu projenin yeşil alanlarını, donatılarını, okullarını, camilerini ve altyapısını bir bütün olarak hayata geçireceğiz." dedi.

"Anlamsız artış veya düşüşler fokusumuzda olacak"

Emlak Konut olarak projenin arkasında olduklarının altını çizen Yılmaz, şu bilgileri verdi:

"Bu anlamda SPK ile yürüttüğümüz süreçte buradaki bütün riskleri, sertifika değerinin düşme ihtimalini göze aldık. Gerekli likidite sağlayıcılığı ve piyasa yapıcılığı konusu izahnameye çok net şekilde girdi. Emlak Konut olarak projenin arkasında olacağız. Anlamsız artış veya düşüşler fokusumuzda olacak. Bu proje spekülasyona açık değil. Toplam derinliğe bakıldığında, bugünkü 7,59 TL değerinden 50 milyar liranın üzerine çıkan bir büyüklükten bahsediyoruz. Sürecin adil bir piyasa değeriyle devam etmesi açısından önemli hususlardan bir tanesi Borsa İstanbul'da artış ve düşüşlerde yüzde 5'lik bir makasla hareket edeceğiz. Normalde bu yüzde 10'dur, gayrimenkul sertifikasına özgü yüzde 5'e çekildi. İlk bir aylık süreçte fiyat istikrarının olmasıyla alakalı konuyu da yine izahnamemizde açıkladık."

"Rakam gereğinden fazla artarsa diğer etapları da arz edeceğiz"

Yasir Yılmaz, projeyi etaplar halinde yapılandırdıklarını kaydederek, "Projemizi etaplar halinde yapılandırmamızın sebebi, piyasa talebini sağlıklı bir şekilde karşılayarak piyasa derinliğini korumaktır. Bu strateji, ani fiyat boşluklarının önüne geçerek daha istikrarlı bir piyasa oluşumunu destekleyecektir." şeklinde konuştu.

Yılmaz, metrekare fiyatına yönelik eleştirilere ilişkin, şu açıklamalarda bulundu:

"Bugün (o bölgede) 100 bin liralar bandında peşin veriyoruz. Burada bahsettiğimiz rakam ortalama 75 bin lira. Şerefiye kurgusuna bağlı olarak 62-63 bin liraya da 85-90 bin liraya da daire alabileceksiniz.

Bahsettiğimiz rakam aslında peşin satış fiyatından geldiğimiz iskontodur. Vadeli satış fiyatından değil peşin satış fiyatından iskonto yapıyoruz. Bu önemli bir husus. Bugün gayrimenkulün değerini etkileyen birkaç konu var. İşçilik ve malzeme maliyeti.

Donatılar, yeşil alanlar, altyapı ve projenin kendi maliyetini dikkate aldığımızda toplam maliyetin altında bir rakamla satışa çıkmış oluyoruz. Yani hem peşin satış fiyatından iskontolu hem de yatırımcı açısından maliyetinin altında bir fırsat satışı diyebilirim."

Damla Kent projesine özgü değil

Gayrimenkul sertifikasını sadece Damla Kent projesine özgü çıkarmadıklarını dile getiren Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Gayrimenkul sertifikasına kurum olarak inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde farklı projeleri bu modelle hayata geçirmeyi istiyoruz. Bu modeli vatandaşımızın gayrimenkule ulaşması için yeni ve kendi içerisinde avantajları olan bir model olarak görüyoruz. Bu anlamda hem sertifikayla alakalı yeni projelerimiz olmaya devam edecek hem önümüzdeki süreçte çok kısa vadede kampanyalar olacak hem de yeni başlayacağımız birtakım projeler olacak."

Yılmaz, vatandaşların 4-8 Ağustos'ta ilk halka arz fiyatından faydalanabileceğini belirterek, vatandaşların 43 aracı kurum vasıtasıyla gerek şubelerden gerekse mobilden alım işlemlerini hızlı bir şekilde yapabileceğini sözlerine ekledi. AA