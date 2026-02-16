ARA
DOLAR
43,49
0,01%
DOLAR
EURO
51,87
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
7101,00
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
  • Karaman TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Karaman canlı nasıl izlenir?

Karaman TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Karaman canlı nasıl izlenir?

Karaman’da sosyal konut hayali kuran binlerce vatandaş için bugün (16 Şubat 2026 Pazartesi) heyecan dolu bir gün. Peki Karaman TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Karaman canlı nasıl izlenir?

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Karaman TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Karaman canlı nasıl izlenir?

TOKİ’nin Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında Karaman genelinde inşa edeceği 1.550 konut için hak sahipleri, bugün noter huzurunda belirleniyor. 

 

TOKİ'nin "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Karaman ili için beklenen gün geldi. 16 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 15.00’te başlayacak kura çekilişiyle Karaman genelinde inşa edilecek toplam 1.550 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek. 

TOKİ Karaman Kura Takvimi ve Canlı Yayın

Kura çekimi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Katılamayacak olan vatandaşlar için çekiliş, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden anlık olarak yayımlanacak. Sonuçlar noter onayının ardından aynı gün içinde e-Devlet’in "Konut/İş Yeri Hak Sahipliği Sorgulama" ekranına ve toki.gov.tr adresine yüklenecek.

Karaman İlçe ve Konut Dağılımı

Karaman'da inşa edilecek 1.550 konutun bölgelere göre dağılımı şöyledir:

Merkez: 1.000 Konut

Merkez Sudurağı: 142 Konut

Ermenek: 100 Konut

Ayrancı: 94 Konut

Sarıveliler Göktepe: 70 Konut

Ermenek Güneyyurt: 47 Konut

Sarıveliler: 47 Konut

Merkez Akçaşehir: 30 Konut

Başyayla: 20 Konut

Kura Sonucu Nasıl Sorgulanır?

Kura çekimi bittikten sonra asil ve yedek listeler dijital ortama aktarılacaktır. Sorgulama yapmak için:

e-Devlet: T.C. kimlik numaranızla "Konut/İşyeri Başvuru Durumu Sorgulama" hizmetini kullanabilirsiniz.

TOKİ Web Sitesi: www.toki.gov.tr adresindeki "Kura Sonuçları" sekmesinden Karaman projesini seçerek isim listesini kontrol edebilirsiniz.

Ödeme Planı ve Konut Fiyatları (Anadolu İlleri)

"Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla sunulan bu projede konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade seçenekleriyle sahiplerini bulacak. Karaman gibi Anadolu illeri için belirlenen güncel ödeme tablosu şu şekildedir:

Konut TipiMetrekareSatış FiyatıPeşinat (%10)Aylık Taksit
1+155 m²1.800.000 TL180.000 TL6.750 TL
2+165 m²2.200.000 TL220.000 TL8.250 TL
2+180 m²2.650.000 TL265.000 TL9.938 TL
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL