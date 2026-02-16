Karaman TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Karaman canlı nasıl izlenir?

Ödeme Planı ve Konut Fiyatları (Anadolu İlleri)

"Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla sunulan bu projede konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade seçenekleriyle sahiplerini bulacak. Karaman gibi Anadolu illeri için belirlenen güncel ödeme tablosu şu şekildedir: