Karaman TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Karaman canlı nasıl izlenir?

TOKİ’nin Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında Karaman genelinde inşa edeceği 1.550 konut için hak sahipleri, bugün noter huzurunda belirleniyor.
TOKİ'nin "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Karaman ili için beklenen gün geldi. 16 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 15.00’te başlayacak kura çekilişiyle Karaman genelinde inşa edilecek toplam 1.550 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek.
TOKİ Karaman Kura Takvimi ve Canlı Yayın
Kura çekimi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Katılamayacak olan vatandaşlar için çekiliş, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden anlık olarak yayımlanacak. Sonuçlar noter onayının ardından aynı gün içinde e-Devlet’in "Konut/İş Yeri Hak Sahipliği Sorgulama" ekranına ve toki.gov.tr adresine yüklenecek.
Karaman İlçe ve Konut Dağılımı
Karaman'da inşa edilecek 1.550 konutun bölgelere göre dağılımı şöyledir:
Merkez: 1.000 Konut
Merkez Sudurağı: 142 Konut
Ermenek: 100 Konut
Ayrancı: 94 Konut
Sarıveliler Göktepe: 70 Konut
Ermenek Güneyyurt: 47 Konut
Sarıveliler: 47 Konut
Merkez Akçaşehir: 30 Konut
Başyayla: 20 Konut
Kura Sonucu Nasıl Sorgulanır?
Kura çekimi bittikten sonra asil ve yedek listeler dijital ortama aktarılacaktır. Sorgulama yapmak için:
e-Devlet: T.C. kimlik numaranızla "Konut/İşyeri Başvuru Durumu Sorgulama" hizmetini kullanabilirsiniz.
TOKİ Web Sitesi: www.toki.gov.tr adresindeki "Kura Sonuçları" sekmesinden Karaman projesini seçerek isim listesini kontrol edebilirsiniz.
Ödeme Planı ve Konut Fiyatları (Anadolu İlleri)
"Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla sunulan bu projede konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade seçenekleriyle sahiplerini bulacak. Karaman gibi Anadolu illeri için belirlenen güncel ödeme tablosu şu şekildedir:
|Konut Tipi
|Metrekare
|Satış Fiyatı
|Peşinat (%10)
|Aylık Taksit
|1+1
|55 m²
|1.800.000 TL
|180.000 TL
|6.750 TL
|2+1
|65 m²
|2.200.000 TL
|220.000 TL
|8.250 TL
|2+1
|80 m²
|2.650.000 TL
|265.000 TL
|9.938 TL