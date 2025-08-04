ARA
  • Anasayfa
  • Emlak
  Üniversitelilerin kiralık ev arayışı başladı: İstanbul'da kiralar ne kadar? İlçe ilçe İstanbul'da kira fiyatları

Üniversitelilerin kiralık ev arayışı başladı: İstanbul'da kiralar ne kadar? İlçe ilçe İstanbul'da kira fiyatları

Üniversite sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte tercih dönemi de başladı. Özellikle İstanbul’daki üniversiteleri hedefleyen öğrenciler, daha şimdiden kalacak yer bulma telaşına girdi. İstanbul'da kiralar oldukça yüksek. İşte İlçe ilçe İstanbul kira fiyatları...

04 Ağustos 2025 | 14:24
Son Güncellenme: 04 Ağustos 2025 | 14:29
Üniversitelilerin kiralık ev arayışı başladı: İstanbul'da kiralar ne kadar? İlçe ilçe İstanbul'da kira fiyatları

Star Haber'in haberine göre devlet yurtlarına yerleşemeyeceğini düşünen pek çok genç, çareyi kiralık ev aramakta buluyor. Ancak bu yıl da kiralık daire fiyatları cep yakmaya devam ediyor. Peki İstanbul'da kiralar ne kadar?

Üniversite öğrencileri ev aramaya başladı

Üniversiteye giriş hayali kuran gençler için kalacak yer konusu en önemli gündem maddelerinden biri. Devlet yurtlarının kontenjanlarının sınırlı olması nedeniyle birçok aday, erkenden ev arayışına giriyor. Bu durum, özellikle İstanbul’daki kiralık daire piyasasını hareketlendirmiş durumda.

İstanbul'da kiralar ne kadar?

Türkiye’nin en çok tercih edilen üniversitelerine ev sahipliği yapan İstanbul’da, kiralar birçok öğrenci için oldukça yüksek. 

Kadıköy ve Beşiktaş gibi merkezi ilçelerde kiralık daireler 45 bin TL’ye kadar çıkıyor. 

İstanbul Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Adnan Yeşiltaş, ev arayan öğrencilere önemli bir uyarıda bulundu. 

Yeşiltaş’a göre şu anda 30 bin TL’ye kiralanabilecek bir ev, birkaç gün içinde 40-50 bin TL seviyelerine çıkabilir. Ayrıca, şehir dışından gelen öğrencilerin evleri görmeden, sadece fotoğraflara bakarak kiralama yaptığını da belirtti. Geçtiğimiz yıl 30 bin TL’ye rahatlıkla 2+1 ev bulunabildiğini söyleyen Yeşiltaş, bu yıl aynı şartlarda ev bulmanın neredeyse imkânsız olduğunu vurguladı.

Yaz aylarının gelişi, okul tatilleri, tayin dönemi ve üniversite kayıt süreci gibi pek çok faktör, İstanbul’daki kiralık ev piyasasını doğrudan etkiliyor. Öğrencilerin artan talebiyle birlikte kira fiyatlarında da ciddi bir yükseliş gözleniyor.

İlçe ilçe İstanbul'da kira fiyatları

Arnavutköy
En düşük: 13.500 TL
En yüksek: 39.500 TL

Avcılar
En düşük: 11.500 TL
En yüksek: 59.000 TL

Bağcılar
En düşük: 20.000 TL
En yüksek: 60.000 TL

Bahçelievler
En düşük: 25.000 TL
En yüksek: 80.000 TL

Bakırköy
En düşük: 59.000 TL
En yüksek: 175.000 TL

Başakşehir
En düşük: 13.500 TL
En yüksek: 75.000 TL

Bayrampaşa
En düşük: 23.000 TL
En yüksek: 45.000 TL

Beşiktaş
En düşük: 42.500 TL
En yüksek: 130.000 TL

Beylikdüzü
En düşük: 15.000 TL
En yüksek: 55.000 TL

Beyoğlu
En düşük: 25.000 TL
En yüksek: 110.000 TL

Büyükçekmece
En düşük: 18.000 TL
En yüksek: 52.500 TL

Çatalca
En düşük: 17.500 TL
En yüksek: 35.000 TL

Esenler
En düşük: 24.000 TL
En yüksek: 50.000 TL

Esenyurt
En düşük: 10.000 TL
En yüksek: 45.000 TL

Eyüpsultan
En düşük: 18.500 TL
En yüksek: 105.000 TL

Fatih
En düşük: 30.500 TL
En yüksek: 40.000 TL

Gaziosmanpaşa
En düşük: 20.000 TL
En yüksek: 65.000 TL

Güngören
En düşük: 35.000 TL
En yüksek: 54.500 TL

Kağıthane
En düşük: 20.000 TL
En yüksek: 130.000 TL

Küçükçekmece
En düşük: 13.000 TL
En yüksek: 80.000 TL

Sarıyer
En düşük: 25.000 TL
En yüksek: 153.000 TL

Silivri
En düşük: 14.000 TL
En yüksek: 35.000 TL

Sultangazi
En düşük: 21.000 TL
En yüksek: 55.000 TL

Şişli
En düşük: 20.000 TL
En yüksek: 200.000 TL

Zeytinburnu
En düşük: 33.000 TL
En yüksek: 177.500 TL

Adalar
En düşük: 44.000 TL
En yüksek: 62.500 TL

Ataşehir
En düşük: 22.500 TL
En yüksek: 120.000 TL

Beykoz
En düşük: 27.500 TL
En yüksek: 115.000 TL

Çekmeköy
En düşük: 20.000 TL
En yüksek: 115.000 TL

Kadıköy
En düşük: 40.000 TL
En yüksek: 135.000 TL

Kartal
En düşük: 26.000 TL
En yüksek: 135.000 TL

Maltepe
En düşük: 23.000 TL
En yüksek: 84.000 TL

Pendik
En düşük: 18.000 TL
En yüksek: 65.000 TL

Sancaktepe
En düşük: 14.000 TL
En yüksek: 60.500 TL

Sultanbeyli
En düşük: 19.500 TL
En yüksek: 40.000 TL

Şile
En düşük: 28.000 TL
En yüksek: 40.000 TL

Tuzla
En düşük: 18.000 TL
En yüksek: 60.000 TL

Ümraniye
En düşük: 18.000 TL
En yüksek: 82.500 TL

Üsküdar
En düşük: 26.000 TL
En yüksek: 195.000 TL

