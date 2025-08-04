Üniversitelilerin kiralık ev arayışı başladı: İstanbul'da kiralar ne kadar? İlçe ilçe İstanbul'da kira fiyatları

Star Haber'in haberine göre devlet yurtlarına yerleşemeyeceğini düşünen pek çok genç, çareyi kiralık ev aramakta buluyor. Ancak bu yıl da kiralık daire fiyatları cep yakmaya devam ediyor. Peki İstanbul'da kiralar ne kadar?
Üniversite öğrencileri ev aramaya başladı
Üniversiteye giriş hayali kuran gençler için kalacak yer konusu en önemli gündem maddelerinden biri. Devlet yurtlarının kontenjanlarının sınırlı olması nedeniyle birçok aday, erkenden ev arayışına giriyor. Bu durum, özellikle İstanbul’daki kiralık daire piyasasını hareketlendirmiş durumda.
İstanbul'da kiralar ne kadar?
Türkiye’nin en çok tercih edilen üniversitelerine ev sahipliği yapan İstanbul’da, kiralar birçok öğrenci için oldukça yüksek.
Kadıköy ve Beşiktaş gibi merkezi ilçelerde kiralık daireler 45 bin TL’ye kadar çıkıyor.
İstanbul Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Adnan Yeşiltaş, ev arayan öğrencilere önemli bir uyarıda bulundu.
Yeşiltaş’a göre şu anda 30 bin TL’ye kiralanabilecek bir ev, birkaç gün içinde 40-50 bin TL seviyelerine çıkabilir. Ayrıca, şehir dışından gelen öğrencilerin evleri görmeden, sadece fotoğraflara bakarak kiralama yaptığını da belirtti. Geçtiğimiz yıl 30 bin TL’ye rahatlıkla 2+1 ev bulunabildiğini söyleyen Yeşiltaş, bu yıl aynı şartlarda ev bulmanın neredeyse imkânsız olduğunu vurguladı.
Yaz aylarının gelişi, okul tatilleri, tayin dönemi ve üniversite kayıt süreci gibi pek çok faktör, İstanbul’daki kiralık ev piyasasını doğrudan etkiliyor. Öğrencilerin artan talebiyle birlikte kira fiyatlarında da ciddi bir yükseliş gözleniyor.
İlçe ilçe İstanbul'da kira fiyatları
Arnavutköy
En düşük: 13.500 TL
En yüksek: 39.500 TL
Avcılar
En düşük: 11.500 TL
En yüksek: 59.000 TL
Bağcılar
En düşük: 20.000 TL
En yüksek: 60.000 TL
Bahçelievler
En düşük: 25.000 TL
En yüksek: 80.000 TL
Bakırköy
En düşük: 59.000 TL
En yüksek: 175.000 TL
Başakşehir
En düşük: 13.500 TL
En yüksek: 75.000 TL
Bayrampaşa
En düşük: 23.000 TL
En yüksek: 45.000 TL
Beşiktaş
En düşük: 42.500 TL
En yüksek: 130.000 TL
Beylikdüzü
En düşük: 15.000 TL
En yüksek: 55.000 TL
Beyoğlu
En düşük: 25.000 TL
En yüksek: 110.000 TL
Büyükçekmece
En düşük: 18.000 TL
En yüksek: 52.500 TL
Çatalca
En düşük: 17.500 TL
En yüksek: 35.000 TL
Esenler
En düşük: 24.000 TL
En yüksek: 50.000 TL
Esenyurt
En düşük: 10.000 TL
En yüksek: 45.000 TL
Eyüpsultan
En düşük: 18.500 TL
En yüksek: 105.000 TL
Fatih
En düşük: 30.500 TL
En yüksek: 40.000 TL
Gaziosmanpaşa
En düşük: 20.000 TL
En yüksek: 65.000 TL
Güngören
En düşük: 35.000 TL
En yüksek: 54.500 TL
Kağıthane
En düşük: 20.000 TL
En yüksek: 130.000 TL
Küçükçekmece
En düşük: 13.000 TL
En yüksek: 80.000 TL
Sarıyer
En düşük: 25.000 TL
En yüksek: 153.000 TL
Silivri
En düşük: 14.000 TL
En yüksek: 35.000 TL
Sultangazi
En düşük: 21.000 TL
En yüksek: 55.000 TL
Şişli
En düşük: 20.000 TL
En yüksek: 200.000 TL
Zeytinburnu
En düşük: 33.000 TL
En yüksek: 177.500 TL
Adalar
En düşük: 44.000 TL
En yüksek: 62.500 TL
Ataşehir
En düşük: 22.500 TL
En yüksek: 120.000 TL
Beykoz
En düşük: 27.500 TL
En yüksek: 115.000 TL
Çekmeköy
En düşük: 20.000 TL
En yüksek: 115.000 TL
Kadıköy
En düşük: 40.000 TL
En yüksek: 135.000 TL
Kartal
En düşük: 26.000 TL
En yüksek: 135.000 TL
Maltepe
En düşük: 23.000 TL
En yüksek: 84.000 TL
Pendik
En düşük: 18.000 TL
En yüksek: 65.000 TL
Sancaktepe
En düşük: 14.000 TL
En yüksek: 60.500 TL
Sultanbeyli
En düşük: 19.500 TL
En yüksek: 40.000 TL
Şile
En düşük: 28.000 TL
En yüksek: 40.000 TL
Tuzla
En düşük: 18.000 TL
En yüksek: 60.000 TL
Ümraniye
En düşük: 18.000 TL
En yüksek: 82.500 TL
Üsküdar
En düşük: 26.000 TL
En yüksek: 195.000 TL