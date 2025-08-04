Üniversitelilerin kiralık ev arayışı başladı: İstanbul'da kiralar ne kadar? İlçe ilçe İstanbul'da kira fiyatları

Star Haber'in haberine göre devlet yurtlarına yerleşemeyeceğini düşünen pek çok genç, çareyi kiralık ev aramakta buluyor. Ancak bu yıl da kiralık daire fiyatları cep yakmaya devam ediyor. Peki İstanbul'da kiralar ne kadar?

Üniversite öğrencileri ev aramaya başladı

Üniversiteye giriş hayali kuran gençler için kalacak yer konusu en önemli gündem maddelerinden biri. Devlet yurtlarının kontenjanlarının sınırlı olması nedeniyle birçok aday, erkenden ev arayışına giriyor. Bu durum, özellikle İstanbul’daki kiralık daire piyasasını hareketlendirmiş durumda.

İstanbul'da kiralar ne kadar?

Türkiye’nin en çok tercih edilen üniversitelerine ev sahipliği yapan İstanbul’da, kiralar birçok öğrenci için oldukça yüksek.

Kadıköy ve Beşiktaş gibi merkezi ilçelerde kiralık daireler 45 bin TL’ye kadar çıkıyor.

İstanbul Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Adnan Yeşiltaş, ev arayan öğrencilere önemli bir uyarıda bulundu.

Yeşiltaş’a göre şu anda 30 bin TL’ye kiralanabilecek bir ev, birkaç gün içinde 40-50 bin TL seviyelerine çıkabilir. Ayrıca, şehir dışından gelen öğrencilerin evleri görmeden, sadece fotoğraflara bakarak kiralama yaptığını da belirtti. Geçtiğimiz yıl 30 bin TL’ye rahatlıkla 2+1 ev bulunabildiğini söyleyen Yeşiltaş, bu yıl aynı şartlarda ev bulmanın neredeyse imkânsız olduğunu vurguladı.

Yaz aylarının gelişi, okul tatilleri, tayin dönemi ve üniversite kayıt süreci gibi pek çok faktör, İstanbul’daki kiralık ev piyasasını doğrudan etkiliyor. Öğrencilerin artan talebiyle birlikte kira fiyatlarında da ciddi bir yükseliş gözleniyor.

İlçe ilçe İstanbul'da kira fiyatları

Arnavutköy

En düşük: 13.500 TL

En yüksek: 39.500 TL

Avcılar

En düşük: 11.500 TL

En yüksek: 59.000 TL

Bağcılar

En düşük: 20.000 TL

En yüksek: 60.000 TL

Bahçelievler

En düşük: 25.000 TL

En yüksek: 80.000 TL

Bakırköy

En düşük: 59.000 TL

En yüksek: 175.000 TL

Başakşehir

En düşük: 13.500 TL

En yüksek: 75.000 TL

Bayrampaşa

En düşük: 23.000 TL

En yüksek: 45.000 TL

Beşiktaş

En düşük: 42.500 TL

En yüksek: 130.000 TL

Beylikdüzü

En düşük: 15.000 TL

En yüksek: 55.000 TL

Beyoğlu

En düşük: 25.000 TL

En yüksek: 110.000 TL

Büyükçekmece

En düşük: 18.000 TL

En yüksek: 52.500 TL

Çatalca

En düşük: 17.500 TL

En yüksek: 35.000 TL

Esenler

En düşük: 24.000 TL

En yüksek: 50.000 TL

Esenyurt

En düşük: 10.000 TL

En yüksek: 45.000 TL

Eyüpsultan

En düşük: 18.500 TL

En yüksek: 105.000 TL

Fatih

En düşük: 30.500 TL

En yüksek: 40.000 TL

Gaziosmanpaşa

En düşük: 20.000 TL

En yüksek: 65.000 TL

Güngören

En düşük: 35.000 TL

En yüksek: 54.500 TL

Kağıthane

En düşük: 20.000 TL

En yüksek: 130.000 TL

Küçükçekmece

En düşük: 13.000 TL

En yüksek: 80.000 TL

Sarıyer

En düşük: 25.000 TL

En yüksek: 153.000 TL

Silivri

En düşük: 14.000 TL

En yüksek: 35.000 TL

Sultangazi

En düşük: 21.000 TL

En yüksek: 55.000 TL

Şişli

En düşük: 20.000 TL

En yüksek: 200.000 TL

Zeytinburnu

En düşük: 33.000 TL

En yüksek: 177.500 TL

Adalar

En düşük: 44.000 TL

En yüksek: 62.500 TL

Ataşehir

En düşük: 22.500 TL

En yüksek: 120.000 TL

Beykoz

En düşük: 27.500 TL

En yüksek: 115.000 TL

Çekmeköy

En düşük: 20.000 TL

En yüksek: 115.000 TL

Kadıköy

En düşük: 40.000 TL

En yüksek: 135.000 TL

Kartal

En düşük: 26.000 TL

En yüksek: 135.000 TL

Maltepe

En düşük: 23.000 TL

En yüksek: 84.000 TL

Pendik

En düşük: 18.000 TL

En yüksek: 65.000 TL

Sancaktepe

En düşük: 14.000 TL

En yüksek: 60.500 TL

Sultanbeyli

En düşük: 19.500 TL

En yüksek: 40.000 TL

Şile

En düşük: 28.000 TL

En yüksek: 40.000 TL

Tuzla

En düşük: 18.000 TL

En yüksek: 60.000 TL

Ümraniye

En düşük: 18.000 TL

En yüksek: 82.500 TL

Üsküdar

En düşük: 26.000 TL

En yüksek: 195.000 TL