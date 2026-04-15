THY ile Galataport İstanbul, Seatrade Cruise Global Fuarı'na ikinci kez katıldı

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, THY ile dünyanın ilk yer altı kruvaziyer terminaline sahip Galataport İstanbul, 13-16 Nisan'da ABD'nin Miami kentinde düzenlenen Seatrade Cruise Global kapsamında ortak stantta yer aldı.

Türkiye'ye 2025 yılında gelen 2,1 milyonu aşkın kruvaziyer yolcusu, sektörün yakaladığı güçlü ivmeyi ortaya koyarken, bu doğrultuda İstanbul'un kruvaziyer operasyonlarında "ana liman" konumunun güçlendirilmesi stratejik önem taşıyor.

Bu konumu güçlendiren en önemli unsurlardan biri ise hava yolu bağlantı gücü ile liman operasyonlarının entegre şekilde çalışmasına dayanan "İstanbul Modeli" olarak öne çıkıyor. Bu model, İstanbul'u yalnızca bir uğrak noktası değil, kruvaziyer yolculuklarının başlangıç ve bitiş merkezi haline getiriyor.

THY ve Galataport İstanbul, daha fazla gemi şirketinin İstanbul'u rotalarına dahil etmesi hedefiyle bu yıl da fuarda birlikte yer alırken, THY güçlü uçuş ağı ve küresel bağlantı kapasitesini özellikle kruvaziyer yolcularının önemli bir bölümünü oluşturan Amerika pazarındaki turizm profesyonelleri ve yatırımcılarına tanıttı.

Bu işbirliği, kısa vadeli büyümenin ötesinde, İstanbul'un kruvaziyer turizminde küresel ölçekte bir merkez olarak konumlanmasına yönelik uzun vadeli vizyonu da yansıtıyor.

Katılımcılardan Galataport İstanbul Liman İşletme Direktörü Tolga Tuncay fuar sonrası yaptığı değerlendirmesinde, “Seatrade Cruise Global 2026’da bir kez daha gördük ki İstanbul, kruvaziyer turizminde yalnızca bir destinasyon değil, güçlü bir ana liman olarak konumlanıyor. Türk Hava Yolları ile kurduğumuz bu stratejik iş birliği sayesinde, hava yolu ve liman entegrasyonunun yarattığı ‘İstanbul Modeli’, uluslararası paydaşlar nezdinde somut karşılık buluyor. Fuarda gerçekleştirdiğimiz temasların, önümüzdeki dönemde yeni iş birliklerine ve daha fazla gemi operasyonuna dönüşeceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.