  İSKİ planlı su kesintisini duyurdu: İstanbul'da hangi bölgeler etkilenecek?

İSKİ planlı su kesintisini duyurdu: İstanbul'da hangi bölgeler etkilenecek?

İSKİ, İstanbul’un bazı ilçelerinde 9 saat sürecek planlı su kesintisi yapılacağını duyurdu. Peki megakentte hangi ilçeler kesintiden etkilenecek?

İSKİ planlı su kesintisini duyurdu: İstanbul'da hangi bölgeler etkilenecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ), yarın (17 Şubat 2026) 09.00-18.00 saatleri arasında Arnavutköy’de yapılacak çalışmalar nedeniyle su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

Ömerli, Deliklikaya, Hastane, Hadımköy, Yassıören ve Yeşilbayır Mahalleleri'nin kesintiden etkileneceği belirtildi.

İSKİ'nin açıklaması

İSKİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Arnavutköy İlçesi, Hadımköy Su Deposu sahasında yeni yapılan Terfi Merkezi’ne ait bağlantı çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bu nedenle, 17 Şubat 2026 Salı günü 09.00 ile 18.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

Su Alamayacak Bölgeler:

Arnavutköy İlçesi:

Ömerli, Deliklikaya, Hastane, Hadımköy, Yassıören ve Yeşilbayır Mahalleleri.

Saygıdeğer İstanbullulara önemle duyurulur."

0
